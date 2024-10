PULS GPW: Notowania PZU ciążą na indeksie WIG20

PZU (PZU.PL)

jest dziś jednym z liderów spadków na polskiej giełdzie. Spółka traci ok. 11%, jednak tak duży spadek w głównej mierze wynika z odcięcia dywidendy, która za ostatni rok wyniosła 4,34 zł, co przekłada się na ok. 9,26% stopę dywidendy. Po skorygowaniu o tę wartość notowania spółki tracą dziś ok. 2,95%. Spadek wynika ze względu na obawy inwestorów odnośnie strat spółki związanych z powodziami w Polsce. Rynek ubezpieczeniowy jest jednym z najbardziej narażonych segmentów na najszybsze odczucie strat wynikających z klęski żywiołowej na terenie naszego kraju.