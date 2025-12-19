PULS GPW: Nowy szczyt przy niskim obrocie.

Wolumen piątkowej sesji na GPW jest wyjątkowo niski, w obliczu nadchodzących świąt i końca roku, większość inwestorów i zarządzających wszystymuje się z dużymi transakcjami. MImo to, pod względem wyceny sesja przebiega w pozytywnych nastrojach. Kontrakty na WIG20 rosną w godzinach porannych o ponad 1,8%, choć sam indeks rośnie o ok. 0,8%. Jest to rezultat rolowania kontraktów. Wzrost wpisuje się w szerszy sentyment na europejskich parkietach.

Ilość informacji do wyceny ze świata gospodarki i polityki również jest dziś ograniczona.

Decydenci skupieni są dziś na bezpieczeństwie narodowym. Minister Obrony zapowiada nowe kontrakty a Bank Gospodarstwa Krajowego sprzedaje 2 miliardy złotych obligacji obronnych.

Jednocześnie, na wczorajszym posiedzeniu sejmu, większością 241 do 183, przegłosowana ponownie została ustawa o kryptowalutach. Teraz nad aktem musi zagłosować senat.

Dane Makroekonomiczne:

BIEC opublikował swój “indeks dobrobytu”, wyniósł on 94,8, spadając z 95 w zeszłym miesiącu. Jest to 6 z rzędu odczyt spadkowy, oddalając się coraz bardziej od ostatnich szczytów na poziomie ok. 101 w Czerwcu 2024 roku.

W20(D1)

Źródło: xStation5

Cena na wykresie broni poprzedniego szczytu a kupujący z marszu osiągają kolejny. Wsparcie na poziomie FIBO 0 pozostaje niezmiennym celem dla podaży. Momentum pozostaje jednoznacznie wzrostowe jednak wskaźnik RSI zaczyna wskazywać na wykupienie.

Wiadomości ze spółek: