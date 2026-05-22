PULS GPW: Odrabianie strat i konsolidacja

Tydzień na giełdach w Europie kończy się w atmosferze umiarkowanej niepewności. O ile zakończony sezon wyników w USA zmniejsza liczbę niespodziewanych impulsów cenowych, o tyle sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje dużą niewiadomą dla globalnych rynków. Większość parkietów Starego Kontynentu notuje spadki w godzinach porannych, WIG20 jednak postanawia odrobić część strat z dnia poprzedniego. Kontrakty W20 rosną o ok. 0,8%.

Prezydent Donald Trump wyraził swoje poparcie dla prezydenta Polski, deklarując wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Stoi to w dużej sprzeczności z panującym w administracji USA sentymentem dotyczącym stacjonowania sił USA w Europie.

Dane Makroekonomiczne:

Produkcja przemysłowa w Polsce w kwietniu wzrosła o 3,1% rdr, jednak w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 7,4%. Co ważne, niemal całość wzrostu skoncentrowała się w sektorach górnictwa, energetyki oraz usług komunalnych; samo przetwórstwo wzrosło o 1,9%.

Indeks dobrobytu BIEC spadł z 94,8 do 93,9, osiągając najniższy poziom od 2023 roku.

W20 (D1)

Cena na wykresie utrzymuje się w środku kanału konsolidacji między 3680 a 3470; poza nim można również dostrzec drugi, wewnętrzny, zwężający się kanał konsolidacji. Mimo dużych ruchów wycena pozostaje stabilna, co może zwiastować zmianę trendu przy silnym impulsie cenowym. Wskaźnik RSI pozostaje w normie, jednak MACD oraz struktura średnich EMA faworyzują wzrosty. Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

Niewiadów (GNS.PL): Jeden z najważniejszych akcjonariuszy spółki, fundacja rodzinna Soma25, sprzedał 12 milionów akcji spółki po cenie 13 zł za sztukę, co odpowiada ok. 5% kapitalizacji rynkowej. Spółka traci aż 16%.

InPost (INPT.PL): Konsorcjum Advent, FedEx, A&R, PPF ogłosiło ostateczną ofertę przejęcia akcji spółki po 15,6 euro za sztukę, co stanowi przecenę wobec ceny IPO rzędu 0,4 euro za akcję. Dodatkowo fundusz Two Sigma Investments zredukował swoją pozycję krótką na spółce do 1,29%.

Agora (AGO.PL): Grupa opublikowała wyniki za Q1 2026, w których wskazała na wzrost straty netto do 9,5 mln złotych. Akcje spółki tracą ponad 1%.

Mirbud (MRB.PL): Spółka osiągnęła w Q1 2026 zysk netto na poziomie 9,7 mln zł. Spółka zyskuje ponad 2%.

DataWalk (DAT.PL): Spółka opublikowała raport kwartalny, po którym wycena spółki rośnie o 4%. Jest to podyktowane głównie wzrostem przychodów ze sprzedaży.

Modivo (CCC.PL): Akcje spółki kontynuują wzrosty po wynikach – spółka umacnia się o kolejne 3%. Zmiana trendu podyktowana jest głównie lepszymi od oczekiwań wynikami, co dodatkowo może być wspierane zamykaniem dużych krótkich pozycji na spółce.



