Słabe dane z Wielkiej Brytanii 🔎 Co dalej z GBPUSD?

Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii (r/r) wyniosła 0,0% wobec oczekiwanych 1,3% i wcześniejszych 1,7%, wskazując na wyraźne osłabienie konsumpcji. W ujęciu miesięcznym spadła o 1,3%, podczas gdy rynek oczekiwał spadku jedynie o 0,6%. Poprzedni odczyt wskazywał wzrost o 0,7%.
- Bazowa sprzedaż detaliczna (m/m), po wyłączeniu paliw, obniżyła się o 0,4% wobec prognozowanego spadku o 0,3%. Wcześniej wskaźnik rósł o 0,2%. Bazowa sprzedaż detaliczna w ujęciu rocznym spadła o 1,1%, podczas gdy konsensus zakładał wzrost o 1,7%, co wskazuje na wyraźnie słabszy popyt konsumencki w gospodarce brytyjskiej.
GBPUSD (H1)
Patrząc na wykre spary GBPUSD widzimy, że reakcja jest bardzo umiarkowana - niemniej jednak popularny "kabel" ma wyraźny problem z utrzymaniem wzrostowego momentum, a słabe dane z Wielkiej Brytanii wspierają niedźwiedzie. Widzimy też potencjalną formację symetrycznego trójkąta - jeśli kurs tąpnie poniżej 1.34 realnym scenariuszem może być wybicie dołem, z zasięgiem najpierw do wsparć przy 1.337 i 1.33. Wybicie powyżej 1.344 mogłoby odwrócić spadkowe momentum.
Źródło: xStation5
