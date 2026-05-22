Polska giełda skorzysta na decyzji Trumpa? W20 rośnie, kolejne 5 tys. żołnierzy z USA nad Wisłą

Polska giełda papierów wartościowych otrzymała pozytywny wiatr w żagle - kontrakt W20 notuje dziś wzrost o ok. 0,8% przed otwarciem sesji. Choć w Europie nastroje są mieszane, a indeksy rosną nieznacznie, pozytywną wiadomością, która zdaje się wspierać nastroje inwestycyjne nad Wisłą jest informacja o decyzji Trumpa ws. rozmieszczenia w Polsce kolejnych 5 tys. żołnierzy USA. Niedawno dokładnie 5 tys. USA wycofało z Niemiec i nie wiadomo, czy chodzi dokładnie o tą grupę, czy też zupełnie nowe jednostki. Przez kilka dni panowała niepewność wokół tego scenariusza, ponieważ Pentagon początkowo wstrzymał rotację sił do Polski. W nowym układzie Polska stałaby się drugim największym krajem "obecności amerykańskich sił" w Europie - w Niemczech stacjonuje obecnie ok. 30 tys. jednostek, 12 tys. we Włoszech, i 10 tys. w Wielkiej Brytanii. Przez inwestorów globalnych taka decyzja może być odbierana jako dowód zaangażowania Stanów w obronność Polski, dobre relacje sojusznicze na poziomie militarnym i istotny sygnał "gwarancji" co do bezpieczeństwa kraju. Kolejnym krokiem, który mógłby poprawić nastroje radykalnie byłoby otwarcie stałej bazy amerykańskiej nad Wisłą. Prezydent Polski, Karol Nawrocki wskazywał już, że będzie o to zabiegał, w ramach kontaktów z Donaldem Trumpem. Poza decyzją prezydenta USA, wciąż jednak nie znamy szczegółów dot. rozmieszczenia kolejnych 5 tys. amerykańskich żołnierzy. Źródło; xStation5

