Puls GPW: Odreagowanie na parkiecie w cieniu eskalacji w Iranie

Środowa sesja na warszawskim parkiecie przynosi wyraźne odbicie po wczorajszej, gwałtownej wyprzedaży wywołanej eskalacją napięć w Zatoce Perskiej. Skala wzrostów pokazuje, że inwestorzy próbują odrobić straty, jednak zmienność pozostaje wysoka, a sentyment w dalszym ciągu jest silnie uzależniony od informacji napływających z zagranicy.

Na godzię 11:45 na szerokim rynku WIG rośnie o 2,2 proc., a indeks największych spółek WIG20 zyskuje 2,4 proc. Wzrosty widoczne są także w segmencie średnich i mniejszych firm. mWIG40 zwyżkuje o 1,8 proc., natomiast sWIG80 rośnie o 2,1 proc. Odbicie ma szeroki charakter, co sugeruje poprawę nastrojów w całym przekroju rynku, a nie jedynie techniczne podciągnięcie wybranych blue chipów.

Wczorajsza przecena była bezpośrednią reakcją na nasilenie konfliktu wokół Iranu oraz dynamiczny wzrost cen ropy naftowej. Obawy o bezpieczeństwo transportu surowców przez Cieśninę Ormuz wywołały skok awersji do ryzyka na rynkach globalnych. Drożejąca ropa natychmiast przełożyła się na wzrost oczekiwań inflacyjnych, co ma istotne znaczenie także dla krajowej polityki pieniężnej.

Na rynku walutowym złoty pozostaje pod presją wydarzeń międzynarodowych, a rynek długu reaguje wzrostem rentowności obligacji, odzwierciedlając wyższą premię za ryzyko. W tle pojawia się również decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Konsensus rynkowy zakłada brak obniżek, ponieważ potencjalne szoki inflacyjne związane z rosnącymi cenami energii ograniczają przestrzeń do łagodzenia polityki monetarnej.

Obecna sytuacja rynkowa najlepiej pokazuje, że inwestorzy funkcjonują dziś w warunkach podwyższonej niepewności, gdzie nastroje potrafią zmieniać się z dnia na dzień. Jedna sesja przynosi gwałtowną korektę wywołaną eskalacją napięć wokół Iranu, kolejna dynamiczne odbicie napędzane próbą odreagowania i zamykania krótkich pozycji. Tego typu zmienność staje się nową normą.

Rynek reaguje impulsywnie na każdy napływ informacji z Bliskiego Wschodu, a scenariusze dotyczące dalszego rozwoju konfliktu pozostają otwarte. W grze jest zarówno wariant częściowej deeskalacji i stabilizacji dostaw surowców, jak i scenariusz dalszego zaostrzenia sytuacji, który mógłby ponownie wywołać silną presję na aktywa ryzykowne oraz kolejną falę wzrostów cen ropy.

Dzisiejsze wzrosty na GPW pokazują gotowość do szybkiego wykorzystywania przecen, jednak równie szybko sentyment może się odwrócić. W obecnych warunkach trudno wykluczyć jakikolwiek scenariusz związany z Iranem, a podwyższona zmienność pozostanie kluczowym elementem krajobrazu rynkowego w najbliższych dniach.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podczas dzisiejszej sesji notowania kontraktów na WIG20 notują solidny wzrost, jednak z technicznego punktu widzenia rynek znajduje się w kluczowym miejscu. Po wczorajszym dynamicznym cofnięciu kurs obronił wsparcie w rejonie 3250 pkt..

Obecnie notowania zbliżają się do strefy 3330–3350 pkt., gdzie przebiega EMA 50 oraz lokalny opór wynikający z wcześniejszych reakcji podaży. To sprawia, że obecny ruch ma charakter testu istotnej bariery technicznej. Dopiero wyraźne wybicie powyżej tej strefy poprawiłoby krótkoterminowy obraz rynku i otworzyło przestrzeń w kierunku 3450–3500 pkt., czyli górnego ograniczenia ostatniej konsolidacji.

Z kolei wsparciem pozostaje rejon 3250 pkt., a niżej okolice EMA 100, które w średnim terminie nadal wyznaczają granicę utrzymania struktury wzrostowej. Zejście poniżej tych poziomów mogłoby zmienić układ sił i zwiększyć ryzyko pogłębienia korekty.

RSI cofnął się do neutralnych poziomów, co potwierdza schłodzenie rynku po wcześniejszym wykupieniu i daje przestrzeń do większego ruchu w jedną ze stron. W obecnym otoczeniu geopolitycznym technika schodzi jednak na drugi plan, a rynek pozostaje bardzo wrażliwy na informacje dotyczące Iranu i notowań ropy.

Obraz rynku sugeruje więc, że jesteśmy w punkcie równowagi między próbą kontynuacji trendu wzrostowego a ryzykiem głębszej korekty, a najbliższe sesje mogą przynieść rozstrzygnięcie tego technicznego starcia.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Grupa cyber_Folks opublikowała wstępne wyniki za IV kwartał 2025 roku, które pokazują silną dynamikę biznesu i wyraźny wzrost rentowności.

Kluczowe dane finansowe za IV kwartał 2025 r.:

Skonsolidowany zysk netto: 44,4 mln zł, wzrost o 36,4% r/r

Przychody ze sprzedaży: 237,3 mln zł, znacznie powyżej poziomu sprzed roku

Skorygowana EBITDA: 82,9 mln zł, wzrost o ponad 70% r/r

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: około 24,5 mln zł

W całym 2025 roku Grupa odnotowała wzrost przychodów i EBITDA, choć zysk netto spadł nieco z powodu kosztów integracji i czynników jednorazowych. Silny rozwój w IV kwartale wynikał zarówno z organicznego wzrostu, jak i przejęć, które powiększyły skalę działalności i wzmocniły pozycję na kluczowych rynkach europejskich. Obecnie Grupa obsługuje około 700 tys. klientów, a akwizycja platformy PrestaShop zwiększa jej obecność w Europie Zachodniej.

Grupa Shoper opublikowała wstępne szacunki wyników za IV kwartał 2025 roku. Dane wskazują na kontynuację wzrostu przychodów i poprawę efektywności operacyjnej, przy jednoczesnym niewielkim spadku zysku netto w ujęciu rok do roku.

Kluczowe wskaźniki finansowe:

Przychody ze sprzedaży: 59,8 mln zł, wzrost o 9% r/r

Skorygowana EBITDA: 22,7 mln zł, wzrost o 15% r/r

Zysk brutto: 16,4 mln zł, spadek o 3% r/r

Zysk netto: 13,6 mln zł, spadek o 1% r/r

Wyniki pokazują, że działalność operacyjna pozostaje stabilna, a spółka utrzymuje pozycję w segmencie e‑commerce. Wzrost przychodów i EBITDA świadczy o dalszym rozwoju skali biznesu, natomiast spadek zysku netto wynika m.in. z efektu wysokiej bazy porównawczej oraz czynników jednorazowych. Ogólnie kwartalne wyniki wskazują na umiarkowaną dynamikę wzrostu przy zachowaniu stabilności operacyjnej spółki.

Grupa Vercom opublikowała wstępne szacunki skonsolidowanych wyników za cały 2025 rok. Dane finansowe wskazują na spadek przychodów oraz zysku netto w porównaniu z rokiem poprzednim, przy jednoczesnym utrzymaniu dodatniej rentowności. W komunikacie spółki podkreślono, że niższe wyniki były przede wszystkim efektem mniejszego skoncentrowania biznesu na segmencie usług subskrypcyjnych z wyższą marżą oraz spowolnienia popytu w części segmentów rynkowych. Pomimo spadków we wszystkich głównych kategoriach wynikowych, Grupa Vercom utrzymała dodatni wynik netto i rentowność EBITDA, co sugeruje, że działalność operacyjna nadal generuje zyski.