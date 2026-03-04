VIX próbuje utrzymać wzrosty wobec niepewności Wall Street🔎

Kontrakty terminowe na indeks zmienności CBOE VIX (VIX) notują dziś prawie 2% wzrost do 22,8, a w ostatnich dniach rosły o 20%, w szczycie osiągając prawie 24,5. Głównym ryzykiem, przed którym 'hedguje' się Wall Street są obecnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie (paraliż w Cieśninie Ormuz) oraz coraz wyraźniejsze pęknięcia w sektorze private credit i private equity o których informowały w ostatnim czasie Apollo Global Management. Problemy ze swoimi produktami finansowymi mają m.in. notowani w USA: Blue Owl Capital oraz Blackstone, gigant sektora prywatnego. Spójrzmy co dziś mówi nam VIX o zmienności S&P 500.

VIX (H1)

Patrząc na RSI widzimy dywergencję; RSI ochładza się mimo wyraźnego trendu wzrostowego indeksy. Z kolei układ MACD sugeruje możliwe, krótkoterminowe 'niedźwiedzie' momentum od strony średnich. Z drugiej strony na interwale godzinowym VIX cofnął się do ok. 50 co potencjalnie może oznaczać miejsce na ew. kolejny, dynamiczny ruch wzrostowy.

Źródło: xStation5

Notowania VVIX (oczekiwana zmienność indeksu zmienności) wskazują silny popyt na ochronę przed spadkami, ale rynek jeszcze nie wierzy w prawdopodobny krach (to oznaczałoby prawdopodobnie VVIX powyżej 130).

Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Spread między kontraktami VIX (bieżącą serią i kolejną) wskazuje na bardzo niewielkie backwardation (22,8 dla UX1 vs 22,55 dla UX2). Oznacza to, że rynek wycenia nieco podwyższone ryzyko w krótkim terminie, jednak pozostaje daleki od rysowania scenariusza poważnej paniki. Krzywa terminowa zmienności pozostaje względnie płaska, co sugeruje raczej ostrożny hedging krótkoterminowych ryzyk niż oczekiwanie trwałego szoku na rynkach.

Źródło: Bloomberg Finance L.P.