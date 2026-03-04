czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
75% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
10:19 · 4 marca 2026

VIX próbuje utrzymać wzrosty wobec niepewności Wall Street🔎

-
-
Otwórz rachunek Pobierz bezpłatną aplikację

Kontrakty terminowe na indeks zmienności CBOE VIX (VIX) notują dziś prawie 2% wzrost do 22,8, a w ostatnich dniach rosły o 20%, w szczycie osiągając prawie 24,5. Głównym ryzykiem, przed którym 'hedguje' się Wall Street są obecnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie (paraliż w Cieśninie Ormuz) oraz coraz wyraźniejsze pęknięcia w sektorze private credit i private equity o których informowały w ostatnim czasie Apollo Global Management. Problemy ze swoimi produktami finansowymi mają m.in. notowani w USA: Blue Owl Capital oraz Blackstone, gigant sektora prywatnego. Spójrzmy co dziś mówi nam VIX o zmienności S&P 500.

VIX (H1)

Patrząc na RSI widzimy dywergencję; RSI ochładza się mimo wyraźnego trendu wzrostowego indeksy. Z kolei układ MACD sugeruje możliwe, krótkoterminowe 'niedźwiedzie' momentum od strony średnich. Z drugiej strony na interwale godzinowym VIX cofnął się do ok. 50 co potencjalnie może oznaczać miejsce na ew. kolejny, dynamiczny ruch wzrostowy.

 

Źródło: xStation5

Notowania VVIX (oczekiwana zmienność indeksu zmienności) wskazują silny popyt na ochronę przed spadkami, ale rynek jeszcze nie wierzy w prawdopodobny krach (to oznaczałoby prawdopodobnie VVIX powyżej 130).

 

Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Spread między kontraktami VIX (bieżącą serią i kolejną) wskazuje na bardzo niewielkie backwardation (22,8 dla UX1 vs 22,55 dla UX2). Oznacza to, że rynek wycenia nieco podwyższone ryzyko w krótkim terminie, jednak pozostaje daleki od rysowania scenariusza poważnej paniki. Krzywa terminowa zmienności pozostaje względnie płaska, co sugeruje raczej ostrożny hedging krótkoterminowych ryzyk niż oczekiwanie trwałego szoku na rynkach.

 

Źródło: Bloomberg Finance L.P.

9 marca 2026, 08:55

Komentarz walutowy: "Atomowe" wzrosty ropy naftowej po weekendzie!
9 marca 2026, 07:43

Eksplozja cen ropy – LIVE 7:50🛢️
6 marca 2026, 19:57

Podsumowanie dnia: Indeksy i kryptowaluty tracą wobec wzrostu cen ropy🚩Złoto i dolar w górę
6 marca 2026, 18:43

Ropa zyskuje 11% wobec eskalacji konfliktu w Iranie 📈Strach na giełdzie

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Dołącz do ponad 2 000 000 inwestorów z całego świata
Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację