VIX próbuje utrzymać wzrosty wobec niepewności Wall Street🔎

Kontrakty terminowe na indeks zmienności CBOE VIX (VIX) notują dziś prawie 2% wzrost do 22,8, a w ostatnich dniach rosły o 20%, w szczycie osiągając prawie 24,5. Głównym ryzykiem, przed którym 'hedguje' się Wall Street są obecnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie (paraliż w Cieśninie Ormuz) oraz coraz wyraźniejsze pęknięcia w sektorze private credit i private equity o których informowały w ostatnim czasie Apollo Global Management. Problemy ze swoimi produktami finansowymi mają m.in. notowani w USA: Blue Owl Capital oraz Blackstone, gigant sektora prywatnego. Spójrzmy co dziś mówi nam VIX o zmienności S&P 500.
VIX (H1)
Patrząc na RSI widzimy dywergencję; RSI ochładza się mimo wyraźnego trendu wzrostowego indeksy. Z kolei układ MACD sugeruje możliwe, krótkoterminowe 'niedźwiedzie' momentum od strony średnich. Z drugiej strony na interwale godzinowym VIX cofnął się do ok. 50 co potencjalnie może oznaczać miejsce na ew. kolejny, dynamiczny ruch wzrostowy.
Źródło: xStation5
Notowania VVIX (oczekiwana zmienność indeksu zmienności) wskazują silny popyt na ochronę przed spadkami, ale rynek jeszcze nie wierzy w prawdopodobny krach (to oznaczałoby prawdopodobnie VVIX powyżej 130).
Źródło: Bloomberg Finance L.P.
Spread między kontraktami VIX (bieżącą serią i kolejną) wskazuje na bardzo niewielkie backwardation (22,8 dla UX1 vs 22,55 dla UX2). Oznacza to, że rynek wycenia nieco podwyższone ryzyko w krótkim terminie, jednak pozostaje daleki od rysowania scenariusza poważnej paniki. Krzywa terminowa zmienności pozostaje względnie płaska, co sugeruje raczej ostrożny hedging krótkoterminowych ryzyk niż oczekiwanie trwałego szoku na rynkach.
Źródło: Bloomberg Finance L.P.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.