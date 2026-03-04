Złoto i srebro odrabiają straty 📈

Srebro (SILVER) i złoto (GOLD) odbijają po wczorajszych spadkach. Inwestorzy szukają ochrony i różnych sposoó na dywersyfikację kapitału w związku z eskalacją konfliktu USA-Izrael-Iran i rosnącą niepewnością na rynkach globalnych.
-
Sygnały z Waszyngtonu i Teheranu sugerujące, że konflikt nie zakończy się szybko, wywołały spadki na światowych giełdach.
-
Przesuwanie portfeli inwestorów w kierunku aktywów defensywnych mogą dalej wspierać ceny złota i srebra.
-
Z drugiej strony wyższe ceny energii mogą utrudnić bankom centralnym luzowanie polityki pieniężnej; rynek zakłada, że Fed pozostawi stopy bez zmian na posiedzeniu 18 marca.
-
Jednocześnie czynniki strukturalne, takie jak niepewność geopolityczna, nieprzewidywalność polityki monetarnej i potrzeba dywersyfikacji portfeli wspierają długoterminowy popyt na metale.
-
Po ostatnim odbiciu złoto pozostaje niestabilne i wczoraj spadło o ponad 4%, osiągając najniższy poziom od 20 lutego, przez umocnienie dolara i spadające oczekiwania na obniżki stóp procentowych.
SILVER i GOLD (interwał D1)
Źródło: xStation5
Źródło: xStation5
