czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
75% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
10:41 · 4 marca 2026

Złoto i srebro odrabiają straty 📈

-
-
Otwórz rachunek Pobierz bezpłatną aplikację
-
-
Otwórz rachunek Pobierz bezpłatną aplikację

Srebro (SILVER) i złoto (GOLD) odbijają po wczorajszych spadkach. Inwestorzy szukają ochrony i różnych sposoó na dywersyfikację kapitału w związku z eskalacją konfliktu USA-Izrael-Iran i rosnącą niepewnością na rynkach globalnych.

  • Sygnały z Waszyngtonu i Teheranu sugerujące, że konflikt nie zakończy się szybko, wywołały spadki na światowych giełdach.

  • Przesuwanie portfeli inwestorów w kierunku aktywów defensywnych mogą dalej wspierać ceny złota i srebra.

  • Z drugiej strony wyższe ceny energii mogą utrudnić bankom centralnym luzowanie polityki pieniężnej; rynek zakłada, że Fed pozostawi stopy bez zmian na posiedzeniu 18 marca.

  • Jednocześnie czynniki strukturalne, takie jak niepewność geopolityczna, nieprzewidywalność polityki monetarnej i potrzeba dywersyfikacji portfeli wspierają długoterminowy popyt na metale.

  • Po ostatnim odbiciu złoto pozostaje niestabilne i wczoraj spadło o ponad 4%, osiągając najniższy poziom od 20 lutego, przez umocnienie dolara i spadające oczekiwania na obniżki stóp procentowych.

SILVER i GOLD (interwał D1)

 

Źródło: xStation5

 

Źródło: xStation5

9 marca 2026, 08:55

Komentarz walutowy: "Atomowe" wzrosty ropy naftowej po weekendzie!
9 marca 2026, 07:43

Eksplozja cen ropy – LIVE 7:50🛢️
6 marca 2026, 19:57

Podsumowanie dnia: Indeksy i kryptowaluty tracą wobec wzrostu cen ropy🚩Złoto i dolar w górę
6 marca 2026, 18:43

Ropa zyskuje 11% wobec eskalacji konfliktu w Iranie 📈Strach na giełdzie

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Dołącz do ponad 2 000 000 inwestorów z całego świata
Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację