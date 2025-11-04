Wyniki AMD za 3Q - Czy konkurent NVIDII zaskoczy?

Planowane nakłady na R&D blisko 2 mld USD i CapEx ok. 220 mln USD mają wspierać innowacje i długoterminową przewagę konkurencyjną.

Wprowadzenie

Firma Advanced Micro Devices, znana jako AMD, publikuje dziś raport kwartalny za trzeci kwartał 2025 roku, który zostanie udostępniony po zakończeniu dzisiejszej sesji. Dokument dostarczy inwestorom kluczowych informacji o rozwoju spółki, ze szczególnym naciskiem na szybko rosnący segment akceleratorów sztucznej inteligencji. W ostatnich dwóch miesiącach AMD zawarło istotne umowy z OpenAI oraz Oracle na dostawy dużych partii najnowszych chipów AI, co podkreśla rosnące znaczenie tego obszaru w strategii firmy i potwierdza jej zdolność do skutecznej rywalizacji z liderem rynku, Nvidią. W efekcie kształtuje się podstawa pod długoterminowy cykl inwestycyjny w branży półprzewodników, prognozowany do 2030 roku.

W trzecim kwartale segment data center ma przynieść około 4,14 mld USD przychodów, a całkowite przychody firmy wyniosą około 8,74 mld USD przy marży brutto 54%. Planowane inwestycje sięgają 220 mln USD, a nakłady na badania i rozwój blisko 2 mld USD, co potwierdza zaangażowanie AMD w innowacje i utrzymanie przewagi technologicznej. Nowy chip MI450 może stanowić istotny impuls dla przyszłego wzrostu, a stabilne wyniki tradycyjnych serwerów oraz sektorów gamingowego i klienta indywidualnego wzmacniają pozytywne oczekiwania wobec raportu.

Najważniejsze informacje finansowe (Q3 2025)

Przychody: około 8,74 mld USD (+28% r/r)

Zysk na akcje: 1,17 USD (+27% r/r)

Marża brutto: około 54%

Segment Data Center: Przychody: około 4,14–4,2 mld USD (+17,6% r/r) Wzrost segmentu napędzany jest procesorami EPYC oraz czipami MI350 i MI450. Zwiększona produkcja MI450 wspiera dalszy rozwój.

Segment Client & Gaming: Przychody: około 3,6 mld USD (+29% r/r) Silne wyniki dzięki procesorom Ryzen Zen 5, kartom graficznym RDNA 4 oraz SoC dla konsol

Segment Embedded: Przychody: około 889–927 mln USD (-25% r/r) Spadek związany ze spowolnieniem w sektorach telekomunikacyjnym i przemysłowym, ale kontynuacja inwestycji w FPGA i IoT

Wydatki kapitałowe (CapEx): około 219–220 mln USD

R&D: blisko 2 mld USD

Free cash flow: około 1,28 mld USD

Skorygowany wynik operacyjny: około 2,15 mld USD

Skorygowana marża operacyjna: około 24,8%

Prognoza na IV kwartał Przychody 9.2 mld USD Marża brutto: około 51,5% Capex 902.3 mln USD



Oczekiwania rynkowe i sytuacja akcji



Notowania akcji AMD utrzymują się blisko historycznych szczytów, przekraczając poziom 250 dolarów, co odzwierciedla znaczący wzrost wartości spółki w bieżącym roku. Inwestorzy uważnie śledzą, czy firma potwierdzi swoje prognozy, zwłaszcza w kluczowym segmencie sztucznej inteligencji i centrów danych, gdzie konkurencja z Nvidią jest szczególnie silna. Tradycyjne rynki komputerów osobistych i gier pozostają stabilne, wciąż stanowiąc istotne źródło przychodów.

Perspektywy strategiczne

AMD koncentruje się na umacnianiu pozycji lidera w obszarze AI i centrów danych poprzez rozwój czipów MI350 i MI450 oraz procesorów EPYC . Partnerstwa z firmami takimi jak OpenAI, Oracle czy Microsoft umożliwiają szybkie wprowadzanie nowych rozwiązań i zdobywanie kolejnych udziałów rynkowych. Segment klienta i gamingu nadal pełni ważną rolę w dywersyfikacji przychodów, wspierany popularnością procesorów Ryzen Zen 5, kart graficznych RDNA 4 oraz układów SoC dla konsol. Znaczące inwestycje w badania i rozwój mają na celu utrzymanie przewagi technologicznej i konkurencyjności firmy.

Ryzyka i wyzwania

Do głównych zagrożeń należą ograniczenia eksportowe do Chi n, które mogą ograniczać sprzedaż w segmentach AI i centrów danych. Wahania popytu na rynku gier i komputerów osobistych mogą wpływać na wyniki finansowe, a wysoka wycena akcji zwiększa wrażliwość notowań na negatywne informacje.

Kontekst makroekonomiczny i rynkowy

Działalność AMD zależy od globalnych czynników makroekonomicznych, w tym poziomu inflacji, wahań kursów walutowych oraz napięć geopolitycznych, szczególnie w kontekście ograniczeń eksportowych między USA a Chinami. Rynek półprzewodników pozostaje bardzo konkurencyjny, z Intelem dominującym w segmencie CPU, a Nvidią utrzymującą przewagę w obszarze AI i centrów danych. Decyzje regulacyjne i polityczne będą miały istotny wpływ na dalsze perspektywy firmy.