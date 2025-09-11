PULS GPW: Optymizm w oczekiwaniu na kluczowe dane

Dzisiejsza sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła się z lekkim optymizmem. WIG20 rośnie o ok. 0,7%. Rynek wycenił już zagrożenie geopolityczne, a dzisiejsza sesja odbędzie się w atmosferze oczekiwania na kumulację ważnych danych makroekonomicznych i decyzji monetarnych.

WIG20 odrabia dziś straty po wczorajszej korekcie. Można to odczytywać jako oznakę pewnej odporności i siły polskiego rynku. Szybkie uspokojenie nastrojów pokazuje, że inwestorzy nie ulegają długotrwałej presji, a kapitał wraca na parkiet mimo podwyższonej zmienności i licznych czynników ryzyka w otoczeniu.

W godzinach porannych główny indeks giełdy warszawskiej jest zielony. Głównymi kontrybutorami do wzrostu są spółki detaliczne i sektor energetyczny.

Na początku sesji ruchy są dość niewielkie. Rynki światowe wstrzymują oddech, czekając na serię niezwykle istotnych odczytów i decyzji. Tylko dziś będzie to:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego odnośnie stóp procentowych. Rynek spodziewa się braku zmian w polityce.

odnośnie stóp procentowych. Rynek spodziewa się braku zmian w polityce. W USA publikacja zarówno CPI, jak i ilości wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Kluczowe wskaźniki kondycji gospodarki USA.

Szczególnie ważna dla GPW jest decyzja Europejskiego Banku Centralnego. Wpływa jednocześnie na wyceny spółek, kurs złotego oraz oczekiwania wobec polityki NBP. Utrzymanie lub zmiana stóp w strefie euro decyduje o koszcie kapitału i atrakcyjności akcji względem obligacji, oddziałuje na notowania EURPLN, ważne dla eksporterów i importerów, a także stanowi barometr kondycji gospodarki unijnej, od której polska giełda jest silnie uzależniona.

Dane z USA natomiast dyktować będą sentyment dla światowych rynków w najbliższych dniach, co, biorąc pod uwagę zaangażowanie zagranicznych inwestorów na GPW, również jest niezwykle ważne.

Obecnie wykres znajduje się w fazie konsolidacji tuż nad kluczową strefą wsparcia 2800–2835 pkt, którą rynek skutecznie obronił po ostatnich spadkach, co świadczy o sile kupujących. Jednocześnie w rejonie 2836 pkt przebiega zarówno zniesienie FIBO 23,6, jak i średnia EMA50, co wzmacnia znaczenie tej bariery jako oporu, a dopiero jej przełamanie wraz z utrzymaniem powyżej 2850 pkt otworzyłoby drogę w stronę 2900 pkt. Nieudana obrona obecnych poziomów mogłaby zepchnąć indeks do kolejnego wsparcia w rejonie 2730 pkt. RSI oscyluje wokół 45 — bez sygnału wyprzedania.



Wiadomości ze spółek:

Arctic Paper (ATC.PL) — Analitycy PKO BP wydali rekomendację "sprzedaj" dla akcji spółki z ceną docelową na poziomie 8,30 PLN. Spółka przecenia się na otwarciu o ok. 6%.

Auto Partner (APR.PL) — Dystrybutor części do samochodów rozczarowuje wynikami. Przychody spółki za pierwsze półrocze 2025 wyniosły 2,9 miliarda złotych, co stanowi wzrost rok do roku o 7%. Spółka traci na otwarciu ok. 3%.

Erbud (ERB.PL) — Spółka chwali się potężnym portfolio zamówień w toku oraz dużym wzrostem EBITDA o ponad 10%. Cena akcji rośnie na otwarciu o ponad 2%.

BNP Paribas Bank Polska (BNPPPL.PL), ING Bank Śląski (ING.PL) — Agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminową ocenę jako “A+” oraz zmieniła perspektywę z negatywnej na stabilną. Spółki wykazują minimalną reakcję na tę informację.

Poltreg (PTG.PL) — Strata netto spółki biotechnologicznej okazała się wyższa od oczekiwań: 8,5 miliona złotych wobec oczekiwanych 6,7 milionów. Spółka traci ok. 2% na otwarciu.

