Podsumowanie dnia: Wall Street pod presją po najwyższej inflacji od 2023 roku

- Czerwona sesja na Wall Street i wyraźna przecena objęła cały amerykański rynek. Najważniejsze indeksy pozostają pod presją. Na moment pisania tego podsumowania na chwilę przed godziną 20, indeks S&P 500 traci około 0,6%, Dow Jones oscyluje wokół zera, natomiast Nasdaq, zniżkuje o 1,8%.
Głównym powodem dzisiejszej przeceny bez wątpienia jest podwyższony odczyt inflacji CPI, która w USA wzrosła do 3,8% rok do roku i osiągnęła najwyższy poziom od maja 2023 roku, co zwiększyło obawy o utrzymanie wysokich stóp procentowych i pogorszyło nastroje na rynkach.
Wzrost inflacji był przede wszystkim napędzany przez drożejącą energię, w tym paliwa, które w ostatnich miesiącach silnie reagują na czynniki geopolityczne.
Jednocześnie utrzymuje się uporczywa presja w kategoriach bazowych, co sugeruje, że proces dezinflacji wyraźnie wyhamował, a ceny w gospodarce pozostają podwyższone szerzej niż tylko w najbardziej zmiennych komponentach
Senat USA zatwierdził Kevina Warsha jako członka zarządu Fed, co przybliża go do objęcia funkcji przewodniczącego Rezerwy Federalnej i decyzja w tej sprawie ma zapaść w kolejnym głosowaniu jeszcze w tym tygodniu. Głosowanie jest kluczowym krokiem w zmianie kierownictwa Fed, co może wpłynąć na przyszłą politykę stóp procentowych i reakcję banku centralnego na inflację.
Rynki wciąż podnoszą obawy dotyczące potencjalnie problematycznych relacji Warsha z urzędującym prezydentem USA oraz wynikających z tego wątpliwości co do niezależności przyszłego szefa Fed.
Napięcia geopolityczne wokół Iranu ponownie rosną, a część doradców Donalda Trumpa wskazuje, że coraz poważniej rozważane jest wznowienie operacji zbrojnych po fiasku rozmów o zawieszeniu broni i odrzuceniu irańskiej propozycji porozumienia.
Koszt dotychczasowego zaangażowania USA w konflikt szacowany jest na około 29 mld USD, co podkreśla jego rosnące obciążenie fiskalne i strategiczne.
Stany Zjednoczone mają stawiać warunki dotyczące irańskiego programu nuklearnego, które obejmują trwałe wstrzymanie wzbogacania uranu oraz przekazanie już wzbogaconego materiału do Stanów Zjednoczonych, co Teheran uznaje za nie do zaakceptowania i co dodatkowo zaostrza napięcia w rozmowach.
Na 14–15 maja w Pekinie planowane jest spotkanie Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, podczas którego mają zostać omówione m.in. kwestie Iranu, rynku ropy oraz szersze napięcia geopolityczne i handlowe.
Sesja europejska upłynęła w negatywnych nastrojach, a najważniejsze indeksy na Starym Kontynencie znalazły się pod wyraźną presją. Francuski CAC 40 stracił blisko 1%, natomiast niemiecki DAX oraz hiszpański IBEX 35 cofnęły się solidarnie o około 1,5%. Relatywnie najlepiej zachował się brytyjski FTSE 100, który zanotował jedynie symboliczne spadki.
Warszawski parkiet poszedł śladem europy i również zamknął się na solidnych przecenach. WIG 20 cofnął się o blisko 1,9% mWIG40 stracił 1,1%, natomiast sWIG80 spadł o niecały 1%.
Ropa Brent korzysta na eskalacji konfliktu geopolitycznego, a notowania surowca wyraźnie rosną i zbliżają się do poziomu 110 USD za baryłkę.
Pod niewielką presją znajdują się dziś metale szlachetne. Złoto cofa się o około 1% i testuje poziom 4690 USD za uncję, natomiast srebro również lekko traci i oscyluje w okolicach 85 USD za uncję.
- Wyraźną przecenę obserwujemy natomiast na rynku kryptowalut. Bitcoin traci blisko 2% i testuje poziom 80 000 USD, podczas gdy Ethereum cofa się o ponad 2,5% i spada poniżej 2300 USD.
