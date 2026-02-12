PULS GPW: PKB Polski rośnie, a za nim giełda

W godzinach porannych, podczas czwartkowej sesji w Europie dominują solidne wzrosty, a na parkietach panuje optymizm. Ten sentyment udziela się GPW, gdzie kontrakty na WIG20 rosną o ok. 0,7%. Rada Ministrów przyjęła ustawę mającą na celu stworzenie instrumentów finansowych na potrzeby inicjatywy „SAFE” – ogromnego programu mającego finansować zbrojenia i rozbudowę przemysłu obronnego w Europie.

CEO Investors TFI, Zbigniew Wojtowicz, przewiduje, że miesięczne wpływy do funduszy TFI w Polsce będą oscylować wokół 100 mln zł.

Zmiany w indeksie MSCI Poland: miejsce CCC zajmie Asseco Poland. Dane makroekonomiczne: GUS opublikował dane o wzroście PKB za rok 2025.

Rocznie, bez korekty sezonowej, PKB wzrosło o 4% wobec oczekiwanych 3,9%.

Po uwzględnieniu wahań sezonowych wzrost wynosi 3,6% wobec 4% rok temu. W20 (D1) Kurs na wykresie utrzymuje stabilny wzrost w nowym kanale trendu, wyznaczonym po pokonaniu ostatnich maksimów. Jeśli podaż chce odzyskać inicjatywę, pierwszym warunkiem jest wybicie dołem z kanału do poziomów minimum 3300 punktów. Źródło: xStation5 Wiadomości ze spółek: Genomtec (GMT.PL): spółka rośnie o ponad 5% po ogłoszeniu wstępnych testów swoich rozwiązań we współpracy z azjatyckimi partnerami firmy.

JSW (JSW.PL): członkowie zarządu spółki zawnioskowali o obniżenie swoich wynagrodzeń, aby odciążyć finanse firmy. Akcje spółki rosną o 7%.

