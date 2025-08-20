PULS GPW: Początek targów Gamescom zadowala graczy, ale rozczarowuje inwestorów

- Powrót do lekkich wzrostów na polskich indeksach
- KGHM ze słabszymi wynikami od oczekiwań
- Vivid Games rośnie na fali nowej umowy z Apple
Kiepskie nastroje w USA w trakcie wczorajszej sesji rozeszły się dziś także na rynek polski, który lekko cofa się po wczorajszych mocniejszych wzrostach. Notowania głównych indeksów (w tym szerokiego rynku) spadają o ok. 0,5%, z czego najsłabiej radzi sobie wczorajszy najmocniejszy indeks mWIG40, który traci dziś prawie 0,9%.
Wczoraj rozpoczęły się targi Gamescom, które są jednym z najważniejszych wydarzeń w świecie producentów gier. Na pokazach premierowych nowe trailery przedstawił m.in. Bloober Team, który zaprezentował kolejny zwiastun gry Cronos: The New Dawn. Zwiastun kolejnej części Lords of The Fallen przedstawiło także CI Games. W przypadku producenta gier skończyło się jendak na silnej wyprzedaży akcji, które tracą dziś ponad 9%. Spadki te można odczytać jako zachowanie “kupuj plotki, sprzedawaj fakty” wobec dynamicznych wzrostów, jakie spółka notowała w ciągu ostatnich tygodni.
Notowania kontraktów na indeks WIG20 (W20) utrzymują konsolidację powyżej poziomu 2965 pkt. Optymizm wśród inwestorów wydaje się coraz mocniej naprężony, choć z technicznego punktu widzenia utrzymanie wsparcia na poziomie wcześniejszego oporu oznacza potencjalne sygnały do kontynuacji wzrostów. Ewentualny zasięg korekty do poziomu 2913 pkt. staje się coraz mniej prawdopodobnym scenariuszem w obliczu wspinania się coraz wyżej wykładniczej średniej kroczącej za ostatnie 20 sesji (EMA20, żółta linia na wykresie), która zaczyna potencjalne wsparcie rysować na poziomie 2930 pkt. Źródło: xStation
Wiadomości ze spółek:
- KGHM (KGH.PL) zaprezentował wyniki za 2Q25. Spółka osiągnęła przychody wynoszące 8,61 mld zł, co oznacza w ujęciu r/r spadek o ok. 6%. Jednocześnie jest to niższy poziom od zakładanego przez konsensus o ok. 50 mln zł. Na poziomie skoryg. wyniku EBITDA KGHM osiągnął 2,37 mld zł, co oznacza prawie 11% spadek r/r. Mimo to marża EBITDA na poziomie 27,6% pozostaje o prawie 2 p.p. wyższa od oczekiwań konsensusu. Zgodnie ze słowami prezesa spółki istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki firmy były różnice kursowe i mocny złoty, który w porównaniu do dolara umocnił się o ok. 10%.
WYNIKI FINANSOWE ZA 2Q25
- Przychody: 8,61 mld zł (-6,0% r/r); konsensus: 8,66 mld zł (-0,5%)
- Skoryg. EBITDA: 2,37 mld zł (-10,7% r/r); konsensus: 2,24 mld zł (+6,2%)
- Marża EBITDA: 27,6% (-1,43 p.p. r/r); konsensus: 25,8% (+1,76 p.p.)
- Bloober Team (BLO.PL) zyskuje dziś prawie 3% na fali pozytywnego odbioru kolejnego zwiastuna gry Cronos: The New Dawn zaprezentowanego w trakcie pierwszego dnia targów gamescom. Gra zgodnie z zapowiedzią ma wyjść 6 września 2025 r.
- Vivid Games (VVD.PL) poinformowało o zawarciu umowy z Apple, w ramach której flagowy tytuł spółki Real Boxing 2 trafi do oferty subskrypcji Apple Arcade. Zgodnie z założeniami spółki tytuł trafi do dystrybucji w modelu subskrypcyjnym w 1Q26. Taki ruch najprawdopodobniej rozszerzy bazę użytkowników gry spółki, zapewniając firmie znaczny wzrost przychodów, a także budowę potencjalnej bazy fanów pod trzecią część serii. Notowania spółki rosną dziś po tej informacji o ponad 21% i powróciły do najwyższego poziomu od końcówki maja.
