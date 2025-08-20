Estée Lauder traci po publikacji prognoz

Akcje Estée Lauder spadają o ponad 4% po publikacji prognozy zysku za rok 2025, która nie spełniła oczekiwań analityków. Firma wskazała na utrzymujące się wyzwania związane ze słabym popytem na kluczowych rynkach USA i Chin oraz na niepewność wynikającą z kwestii celnych, co negatywnie wpłynęło na nastroje inwestorów.

Estée Lauder Companies Inc. to amerykański gigant kosmetyczny z siedzibą w Nowym Jorku, założony w 1946 roku. Firma jest jednym z największych producentów kosmetyków na świecie, oferując produkty w kategoriach pielęgnacji skóry, makijażu, perfum i pielęgnacji włosów. W jej portfelu znajdują się takie marki jak La Mer, Clinique, Jo Malone London czy Tom Ford Beauty. Spółka prowadzi działalność w ponad 150 krajach i zatrudnia około 62 000 pracowników.

Wyniki finansowe za II kwartał 2025 roku

Przychody (skorygowane) : 4,00 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 6,4% rok do roku względem 4,28 miliarda dolarów w II kw. 2024.

Zysk brutto (skorygowany): 3,05 miliarda dolarów, co oznacza spadek rok do roku względem 3,13 miliarda dolarów w II kw. 2024

EBITDA (skorygowana) : 669 milionów dolarów, spadek o 15,2% rok do roku względem 789 milionów dolarów w II kw. 2024, marża EBITDA wyniosła 16,7%.

Zysk netto (skorygowany): 225 milionów dolarów, spadek rok do roku względem 320 milionów dolarów w II kw. 2024, marża netto na poziomie 5,6%.

Zysk na akcję (EPS, skorygowany): 0,62 dolara, spadek o 30,3% rok do roku względem 0,89 dolara w II kw. 2024.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: 1,06 miliarda dolarów, wzrost wobec -670 milionów dolarów w II kw. 2024.

Wolne przepływy pieniężne (Free Cash Flow): 925 milionów dolarów, poprawa wobec -811 milionów dolarów w II kw. 2024.

Wydatki inwestycyjne (Capital Expenditures): 132 miliony dolarów, spadek wobec 141 milionów dolarów w II kw. 2024.

W II kwartale roku obrotowego 2025 Estée Lauder odnotował przychody w wysokości 4,00 miliarda dolarów, co stanowi spadek o 6,45% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Skorygowany zysk na akcję (EPS) wyniósł 0,62 dolara, przewyższając oczekiwania analityków, ale pomimo pozytywnego wyniku na poziomie EPS, akcje spółki spadają, co wskazuje na obawy inwestorów związane z ogólnym spadkiem sprzedaży i prognozami na przyszłość. Spadki sprzedaży były szczególnie widoczne w regionie Azji i Pacyfiku, gdzie wyniosły 11%, oraz w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka), gdzie spadły o 6%. Region obu Ameryk pozostał na niezmienionym poziomie. Największe trudności firma napotkała w Chinach oraz w sprzedaży detalicznej w podróży, które tradycyjnie stanowią obszary o wysokiej rentowności.



Spojrzenie na wykres (interwał D1)

Źródło: xStation5

Plany restrukturyzacji i oszczędności

Estée Lauder rozpoczął realizację planu restrukturyzacji „Beauty Reimagined” już jakiś czas temu i nadal kontynuuje jego wdrażanie. Strategia ma na celu poprawę efektywności operacyjnej oraz redukcję kosztów w odpowiedzi na wyzwania rynkowe. Pomimo trwających działań naprawczych, spółka przewiduje, że segment sprzedaży detalicznej w podróży oraz rynek chiński nadal będą stanowić wyzwanie, co może negatywnie wpłynąć na wyniki w najbliższym czasie. W perspektywie długoterminowej firma prognozuje wzrost światowej sprzedaży luksusowych kosmetyków na poziomie 2–3% w roku obrotowym 2025, z możliwością szybszego wzrostu w 2026 roku, jeśli sytuacja w Chinach i sprzedaży detalicznej w podróży ulegnie poprawie.

Michael Burry utrzymuje zaangażowanie w Estée Lauder pomimo sprzedaży części akcji

Znany inwestor Michael Burry, słynący z trafnych prognoz kryzysu finansowego w 2008 roku, w drugim kwartale 2024 roku zmniejszył swoje udziały w Estée Lauder, sprzedając 25% posiadanych akcji (50 000 sztuk). Mimo to firma pozostaje największą pozycją w jego portfelu z 150 000 akcji o wartości ponad 12 milionów dolarów. Co ważniejsze, Burry nabył 500 000 opcji call na akcje Estée Lauder o wartości około 40 milionów dolarów, co wskazuje na jego oczekiwanie wzrostu kursu. To pokazuje, że inwestor mimo obecnych wyzwań na rynku kosmetycznym widzi potencjał wzrostu spółki i stawia na jej odbicie.

Prognozy i kluczowe wnioski

Prognozy na kolejne kwartały pozostają ostrożne, ze względu na niepewności rynkowe i globalne wyzwania, jednak wdrażane działania naprawcze mogą przyczynić się do poprawy rentowności i stabilizacji wyników.





