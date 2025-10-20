Waymo: Wyścig z regulatorami

Autonomiczne pojazdy zadomowiły się na drogach, głównie w Azji i Ameryce Południowej, i nic nie wskazuje na to, by miały prędko z nich zniknąć. Tempo adopcji tej technologii wspiera tezy entuzjastów tego rozwiązania, co ma odzwierciedlenie w wycenach spółek z tego sektora.

Pokrycie analityków tej branży jest dziś kompleksowe. Większość z nich przewiduje niemal hiperboliczny wzrost udziału pojazdów autonomicznych zarówno w ruchu drogowym, jak i w strukturze całego rynku motoryzacyjnego. Widać coraz wyraźniej, że segment ten przestaje być futurystyczną ciekawostką, a zaczyna pełnić rolę realnego motoru wzrostu dla koncernów technologicznych i inwestorów z sektora mobilności.

Choć dla wielu synonimem autonomicznych pojazdów wciąż pozostaje Tesla, warto zauważyć, że na horyzoncie powoli pojawia się potencjalnie poważny konkurent. Waymo, spółka zależna Alphabetu (Google), rozwija się w sposób bardziej metodyczny, skupiony i wyspecjalizowany niż lider rynku. To podejście może w dłuższej perspektywie przysporzyć Tesli poważnych kłopotów.

Źródło: Bloomberg Finance Lp

Źródło: Goldman Sachs

Według analiz Bloomberga liczba przejazdów realizowanych przez Waymo ma wzrosnąć do ponad 6,5 miliona, natomiast analitycy Goldman Sachs estymują, że udział pojazdów autonomicznych w całym ruchu drogowym przekroczy 7%, co przełoży się na wartość rynku sięgającą nawet 6,5 miliarda dolarów.

Nie ustają jednak obawy regulatorów. Nawet w Stanach Zjednoczonych, kraju liberalnym i z reguły przychylnym wobec niesprawdzonych, potencjalnie ryzykownych innowacji w ruchu drogowym, zachowanie pojazdów autonomicznych budzi coraz więcej wątpliwości.

Do tego stopnia, że National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA w skrócie) wszczęła dochodzenie dotyczące blisko 2000 pojazdów Waymo. To liczba obejmująca zdecydowaną większość floty firmy, której dokładna wielkość pozostaje nieznana. Przyczyną śledztwa są doniesienia o niebezpiecznych zachowaniach systemów autonomicznych w pobliżu autobusów szkolnych, incydentach, które w opinii regulatora wymagają natychmiastowego wyjaśnienia.

Na razie rynek reaguje spokojnie. Nie widać istotnych ruchów przed otwarciem rynku na akcjach Alphabetu ani nawet Tesli, jednak samo dochodzenie NHTSA to jednak kolejny czynnik ryzyka, który inwestorzy powinni uwzględnić w swoich modelach wyceny.

Regulacyjne napięcia wokół autonomicznej mobilności mogą w dłuższej perspektywie stać się jednym z głównych źródeł zmienności w sektorze, szczególnie jeśli kolejne incydenty lub decyzje administracyjne uderzą w tempo wdrażania tej technologii na szeroką skalę. Poważny wypadek z udziałem samochodów autonomicznych i np. Dzieci mógłby na długie lata zmienić sentyment społeczeństwa i regulatorów. Nowe restrykcje i mniejszy popyt mógłby, by poważnie uszczuplić marże spółek oraz całkowicie zamknąć rynki mniej skłonne do eksperymentowania z własnym bezpieczeństwem drogowym.

