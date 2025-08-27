PULS GPW: Polska giełda zdominowana przez spadki

Spadki na polskiej giełdzie

Słabość wszystkich sektorów na polskim rynku

KRUK rośnie na fali dobrych wyników za 2Q25

Polska giełda kontynuuje spadki, wymazując sierpniowe wzrosty. Zarówno indeks WIG, jak i indeks WIG20 zbliżają się do pierwszego istotnego wsparcia wyznaczonego przez lokalne dołki z początku miesiąca.

Na dzisiejszej sesji widzimy słabość każdego z głównych sektorów, a szeroka wyprzedaż może wskazywać na wycofywanie się inwestorów z bardziej ryzykownych aktywów, w tym z polskiego rynku. W indeksie blue chipów jedynie 3 spółki zyskują, z czego solidne wzrosty widać tylko na notowaniach Kruka po wynikach spółki za 2Q25 (+2,7%). Pepco i Orange rosną ok. 0,1%.

Jutro o godz. 14:00 ma zostać ogłoszony budżet, co w obliczu obecnych napięć na linii Prezydent - rząd może dolać inwestorom oliwy do ognia obaw związanych z politycznym ryzykiem.

Notowania kontraktu na indeks WIG20 (W20) spadają poniżej wsparcia na poziomie 2913 pkt. Scenariusz utrzymania się konsolidacji w przedziale 2913-2965 pkt staje się mniej prawdopodobny, a obecnie kluczowym poziomem pozostaje 2870 pkt. Zbliżające się wyniki Nvidii mogą wzmocnić pozytywne nastawienie inwestorów do rynku akcyjnego i bardziej ryzykownych aktywów, co może wspomóc ewentualne odbicie na polskich kontraktach. Zejście poniżej 2870 pkt pozostaje negatywnym sygnałem dla byków oddalającym perspektywę utrzymania trendu wzrostowego. Sięgnięcie poziomu 2820 pkt oznaczałoby pierwsze od połowy czerwca wyznaczenie niższego lokalnego dołka. Źródło: xStation

