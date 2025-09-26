Puls GPW: Powrót pozytywnego sentymentu na koniec tygodnia

-
Amerykańskie PCE w centrum uwagi
Orlen i Grupa Azoty wracają do rozmów
W trakcie piątkowej sesji warszawski parkiet stara się odreagować wyraźną przecenę z poprzednich dni. Szeroki rynek delikatnie odbija, co widać po dodatnich odczytach głównych indeksów/ WIG rośnie o 0,2%, WIG20 o 0,35%, a mWIG40 symbolicznie zyskuje 0,05%. Wyjątkiem pozostaje indeks małych spółek sWIG80, który wciąż pozostaje pod kreską (-0,15%).
Uwaga inwestorów skupia się dziś głównie na publikacji danych PCE (Personal Consumption Expenditures) ze Stanów Zjednoczonych, która nastąpi o godzinie 14:30 czasu polskiego. To jedna z najważniejszych miar inflacji, bacznie obserwowana przez amerykańską Rezerwę Federalną. Dzisiejszy odczyt, zwłaszcza w ujęciu bazowym (z wyłączeniem żywności i energii), może mieć kluczowe znaczenie dla dalszych decyzji Fed w zakresie polityki stóp procentowych. Silniejszy odczyt może ponownie podsycić oczekiwania na utrzymanie restrykcyjnej polityki monetarnej, natomiast słabszy mógłby otworzyć przestrzeń do łagodzenia tonu przez bank centralny. Z tego względu dzisiejsze dane mogą wyznaczyć kierunek nie tylko dla Wall Street, ale i dla rynków globalnych, w tym GPW.
Orlen, Grupa Azoty i Zakłady Chemiczne „Police” wracają do rozmów o możliwym przejęciu przez Orlen udziałów w spółce GA Polyolefins. Projekt „Polimery Police”, realizowany przez GA Polyolefins, to jedna z największych inwestycji przemysłowych w Polsce, a jego sytuacja finansowa wymaga pilnej stabilizacji. Dla Grupy Azoty sprzedaż udziałów może być narzędziem poprawy bilansu, natomiast dla Orlenu, kolejną szansą na wzmocnienie pozycji w segmencie petrochemii i rozwój działalności w obszarze tworzyw sztucznych.
Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.
Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.
Notowania kontraktów na indeks WIG20 (W20) stopniowo odrabiają straty z poprzednich dni, choć wzrosty pozostają umiarkowane. Rynek nadal znajduje się w konsolidacji, co świadczy o ostrożności inwestorów, a ceny poruszają się w dość wąskich widełkach. To wyraźny sygnał, że uczestnicy rynku oczekują mocniejszego impulsu, który pozwoli przełamać obecny stan stagnacji. Na razie dominują niewielkie wahania, a kluczowe będą wydarzenia nadchodzących dni.
Wiadomości ze spółek:
Grupa LPP(LPP.PL) podtrzymuje swoje cele finansowe na rok 2025, przewidując osiągnięcie przychodów w wysokości około 23–24 miliardów złotych oraz marży brutto na sprzedaży w przedziale 53–54%. W pierwszym półroczu 2025 roku spółka zanotowała przychody na poziomie 10,5 miliarda złotych oraz zysk netto jednostki dominującej w wysokości 801 milionów złotych.
Pepco(PCO.PL) spodziewa się, że w 2025 roku osiągnie ponad 4,5 mld euro przychodów oraz solidny zysk netto. W pierwszych 9 miesiącach roku zysk netto wyniósł już 196 mln euro, niemal dorównując wynikowi za cały 2024 rok. Spółka prognozuje wzrost marży brutto i bazowego zysku netto, wspierany niższymi kosztami finansowymi i podatkowymi. Kontynuowana będzie zdyscyplinowana ekspansja sklepów i inwestycje, które mają zapewnić silną generację gotówki mimo kosztów transformacji.
Creotech Instruments(CRI.PL) opublikował raport za I półrocze 2025 roku, który pokazuje znaczącą poprawę wyników finansowych w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Wybrane dane finansowe za I półrocze 2025 roku:
Przychody ze sprzedaży: 67 943 tys. zł (wzrost z 11 814 tys. zł w I półroczu 2024 r.)
Przychody z tytułu dotacji: 6 507 tys. zł (wzrost z 5 286 tys. zł w 2024 r.)
Zysk operacyjny: 3 993 tys. zł (poprawa z -9 142 tys. zł w 2024 r.)
Zysk przed opodatkowaniem: 4 372 tys. zł (poprawa z -9 112 tys. zł w 2024 r.)
Zysk netto: 3 541 tys. zł (poprawa z -7 548 tys. zł w 2024 r.)
