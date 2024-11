PULS GPW: Powrót wzrostów na warszawski parkiet. Zyski PKO BP i Pekao powyżej oczekiwań

przedstawił wyniki finansowe za III kw. 2024, które na ogół pokryły się z konsensusem rynkowym. Zysk netto spadł do 2.463 mld zł (-11.5% r/r; prognoza), nieco powyżej prognozowanego 2.449 mld. Wynik odsetkowy wzrósł do 5.727 mld (+23%), wzrosty widoczne są również w przypadku prowizji (1.176 mln; +10%).

odbija się po serii spadków (+4.2%) po publikacji wyników finansowych za III kw. 2024. Przychody spółki wzrosły do 25 mln zł, 8.2% powyżej oczekiwań. Jednostkowa strata netto pogłębiła się(26.6 mln, poprzednio: 18.25 mln), jednak nie tak bardzo jak wskazywał na to konsensus (oczekiwano 31 mln). Lepiej wypadła również strata EBITDA. (23.8 mln, oczekiwano 31.3 mln). W oświadczeniu spółka poinformowała o przyspieszonej rekrutacji trwającej II fazy badań klinicznych leku RVU120 przeciw nawrotnej ostrej białaczki szpikowej. Spółka przedstawi szczegóły dot. postępów badań 12. grudnia.

nie będzie kontynuować inwestycji petrochemicznej Olefiny III. Koncern ma podjąć decyzję dotyczące przyszłości projektu w ciągu najbliższych tygodni, do grudnia. Zakres możliwości pozostaje szeroki - spółka rozważa zarówno zamknięcie projektu, czasowe wstrzymanie oraz optymalizację. Niemniej prezes Orlenu zwraca uwagę na nierentowność inwestycji oraz brak wymiernych perspektyw dla sektora petrochemicznego w Europie.

zmniejszyła straty w III kw. 2024. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 3.085 mld złotych, strata EBITDA spadła do 120 mln względem 228 mln w Q3 2023, przy marży EBITDA na poziomie -3%. Spółka zwróciła uwagę, że ostatni kwartał był wyjątkowym wyzwaniem w związku ze słabą koniunkturą i popytem w Europie na produkty branży nawozowo chemicznej. Prezes Adam Leszkiewicz wspomniał również, że spółka chce rozwijać się w sektorze zbrojeniowym.

