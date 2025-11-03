PULS GPW: Pozytywny sentyment i poprawne dane

Początek tygodnia na warszawskim parkiecie rozpoczyna się w umiarkowanie pozytywnym nastroju. Indeksy giełdy warszawskiej notują wzrosty na fali dobrych oczekiwań odnośnie wyników banków i detalistów. Cena kontraktów na WIG20 rośnie o ponad. 0,6%.

Źródło: Bloomberg Finance LP

Polski rynek giełdowy notuje dziś wzrosty na większości swojej szerokości. Liderami wzrostów są spółki finansowe oraz IT. Za nimi podążają natomiast detaliści.

Dane Makroekonomiczne:

Krajowy optymizm inwestorów dodatkowo wspierany jest przez umiarkowanie pozytywne odczyty PMI z całej Europy.

Odczyt PMI z Polski pokazał wartość 48,8, co okazało się wartością powyżej oczekiwań na poziomie 48,6. Odczyt PMI (produkcyjny) z Polski w dalszym ciągu znajduje się w terytorium kontrakcji oczekiwań/sentymentu, jednak jest to 5 z rzędu odczyt o wartości wyższej niż odczyt poprzedni, co wskazuje na wyraźny trend poprawy sentymentu. O czym jednak trzeba pamiętać w tym przypadku to również fakt, że indeks PMI podlega pewnemu stopniu sezonowości, konkretnie, indeks notuje wartości podwyższone pod koniec roku kalendarzowego.

Pod sam koniec Polskiej sesji, opublikowany zostanie indeks ISM oraz PMI ze stanów zjednoczonych, którego publikacja może nadać kierunek reszcie sesji oraz otwarciu w dniu następnym. Rynek oczekuje delikatnej poprawy warunków gospodarczych, a znaczne rozczarowanie może wywołać istotny ruch na rynku.

W20 (D1)

Źródło: xStation5

Cena na wykresie osunęła się poniżej oporu na poziomie 3050 punktów, kupującym zabrakło siły, by decydująco wybić się z szerokiej konsolidacji na indeksie. Bazowym scenariuszem jest realizacja formacji podwójnego szczytu oraz korekta w okolice 2900 punktów gdzie znajduje się średnia EMA50. Docelowym zasięgiem dla sprzedających jest natomiast poziom 2830 gdzie oporem będzie poziom FIBO 23,6. Aby zapobiec realizacji formacji, kupujący muszą utrzymać kurs powyżej poziomu 3050.

Wiadomości ze spółek:

Kruk (KRK.PL) - Spółka windykacyjna opublikowała wyniki za 3 kwartał, w którym pochwaliła się zyskiem netto na poziomie 292,6 miliona złotych, co okazało się kwota zauważalnie powyżej konsensusu. Lepiej od oczekiwania rynku wypadła również EBITDA oraz marże spółki. Pomimo dobrych wyników, są one wciąż wyraźnie poniżej tych z ekwiwalentnego okresu roku poprzedniego. Spółka rośnie na początku sesji o ponad 1,5%.

CCC (CCC.PL) - Fundusz krótkiej sprzedaży “Kintbury Capital” zwiększył swoją krótką pozycję netto na spółce obuwniczej. Całkowita wartość pozycji krótkich na spółce to obecnie aż 7,61% akcji w obrocie spółki. Spółka rośnie o 1%.

Żabka (ŻAB.PL) - Sieć sklepów zapowiada swoje plany posiadania własnej logistyki e-commerce.

Digital Network (DIG.PL) - Spółka przejmuje Braughman Group Media Outdoor, cena akcji rośnie o 14%.

mBank (MBK.PL) - Dobre wyniki banku z piątku dały paliwa do wzrostów ceny na kilka dni oraz wspierają sentyment całego sektora bankowego. Spółka rośnie o 2,5%.