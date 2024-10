PULS GPW: Pozytywny sentyment wokół spółek z sektora detalicznego pozostaje po wynikach LPP i szacunkach Pepco

złożyło wniosek o upadłość. Spółka poinformowała, że powodem decyzji jest brak możliwości resturkturyzacji zobowiązań wobec kluczowych wierzycieli, co sprawia, że spółka nie jest w stanie odzyskać dodatnich kapitałów własnych i tym samym nie jest w stanie odzyskać zdolności finansowej, by pozyskać finansowanie zewnętrzne przyszłych zamówień. Notowania akcji spadają dziś o ponad 35%.

złożyło wniosek o upadłość. Spółka poinformowała, że powodem decyzji jest brak możliwości resturkturyzacji zobowiązań wobec kluczowych wierzycieli, co sprawia, że spółka nie jest w stanie odzyskać dodatnich kapitałów własnych i tym samym nie jest w stanie odzyskać zdolności finansowej, by pozyskać finansowanie zewnętrzne przyszłych zamówień. Notowania akcji spadają dziś o ponad 35%.

złożyło wniosek o upadłość. Spółka poinformowała, że powodem decyzji jest brak możliwości resturkturyzacji zobowiązań wobec kluczowych wierzycieli, co sprawia, że spółka nie jest w stanie odzyskać dodatnich kapitałów własnych i tym samym nie jest w stanie odzyskać zdolności finansowej, by pozyskać finansowanie zewnętrzne przyszłych zamówień. Notowania akcji spadają dziś o ponad 35%.

złożyło wniosek o upadłość. Spółka poinformowała, że powodem decyzji jest brak możliwości resturkturyzacji zobowiązań wobec kluczowych wierzycieli, co sprawia, że spółka nie jest w stanie odzyskać dodatnich kapitałów własnych i tym samym nie jest w stanie odzyskać zdolności finansowej, by pozyskać finansowanie zewnętrzne przyszłych zamówień. Notowania akcji spadają dziś o ponad 35%.

złożyło wniosek o upadłość. Spółka poinformowała, że powodem decyzji jest brak możliwości resturkturyzacji zobowiązań wobec kluczowych wierzycieli, co sprawia, że spółka nie jest w stanie odzyskać dodatnich kapitałów własnych i tym samym nie jest w stanie odzyskać zdolności finansowej, by pozyskać finansowanie zewnętrzne przyszłych zamówień. Notowania akcji spadają dziś o ponad 35%.

złożyło wniosek o upadłość. Spółka poinformowała, że powodem decyzji jest brak możliwości resturkturyzacji zobowiązań wobec kluczowych wierzycieli, co sprawia, że spółka nie jest w stanie odzyskać dodatnich kapitałów własnych i tym samym nie jest w stanie odzyskać zdolności finansowej, by pozyskać finansowanie zewnętrzne przyszłych zamówień. Notowania akcji spadają dziś o ponad 35%.

LPP (LPP.PL)