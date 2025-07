PULS GPW: Pozytywny sentyment z zagranicy wspiera WIG20, kolejne solidne wyniki banku

poinformowało o zakończeniu postępowania w sprawie niewykonania obowiązku informacyjnego związanego z niepoinformowaniem rynku o zakończeniu negocjacji i kluczowych warunkach sprzedaży przez spółkę 100% udziałów w Re Trading w 2022 r. W efekcie na spółkę nałożona została kara przez KNF w wysokości 1,8 mln zł, co zostało przyjęte przez zarząd 7 lipca. Dziś spółka otrzymała decyzję przedstawiciela KNF, który potwierdził zakończenie sprawy. Spółka tym samym rośnie dziś o ponad 4%, wybijając najwyższy poziom od maja 2025 r.

Santander Bank Polska (SPL.PL)