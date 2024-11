PULS GPW: Realizacja zysków na CCC po wynikach, Studenac rezygnuje z IPO

CCC (CCC.PL)

opublikowało swoje wyniki za 3Q24. Z perspektywy wyników spółki jest to sezonowo szczególnie ważny kwartał ze względu na wzmożone zakupy odzieżowe spowodowane m.in.końcówką wakacji, rozpoczęciem roku szkolnego, a także roku akademickiego. Przychody okazały się drugi kwartał z rzędu rekordowe i wyniosły 2,77 mld zł (+14% r/r). Dynamika przychodów w tym kwartale okazała się najmocniejsza w całym roku. Spółka bardzo dobrze poradziła sobie z ograniczeniem dynamiki kosztów, dzięki czemu zysk brutto ze sprzedaży wzrósł do 1,42 mld zł i był o 21% wyższy niż rok wcześniej. Wynik operacyjny również znacznie poprawił się w stosunku do poprzedniego roku, wynosząc 328 mln zł (wobec 76,2 mln zł rok wcześniej). Wartość ta stanowi ponad 44% całego wyniku operacyjnego jak dotąd wypracowanego przez spółkę w 2024 r. Mimo solidnych wyników, spółka notuje dziś mocne przeceny, co przede wszystkim wynika z realizacji zysków. Od początku tego miesiąca notowania wzrosły o 17%, a w sesji przed wynikami spółka wybiła poziom 218 zł, tym samym osiągając najwyższą cenę od połowy 2019 r.