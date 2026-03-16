Puls GPW: Rynek szuka kierunku

Na dzisiejszej sesji Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie inwestorzy zachowują ostrożność. Na godzinę 13:30 WIG nieznacznie rośnie o 0,2%, WIG20 umacnia się o 0,3 %, podczas gdy mWIG40 traci 0,4%, podobnie jak sWIG80, który również spada spada o 0,4%, co pokazuje wyraźne różnice między segmentami rynku. Część spółek rośnie, podczas gdy inne pozostają pod presją podaży, co odzwierciedla typową dynamikę w otoczeniu niepewności makroekonomicznej.

Istotną informacją jest ostatni komunikat władzy związany z drugim progiem podatkowym. Resort Finansów poinformował, że podwyższenie progu podatku PIT do 120 000 zł byłoby nierozważne z punktu widzenia deficytu budżetowego, co może mieć pośredni wpływ na zachowania konsumentów i firm, a w efekcie na wyniki spółek w sektorze dóbr konsumpcyjnych i usług. Jednocześnie raporty wskazują, że Polska nadal pozostaje jednym z najatrakcyjniejszych kierunków inwestycyjnych dla niemieckich firm, co może stanowić pozytywny sygnał dla kursów spółek przemysłowych i eksportowych.

Rynek pracy daje powody do umiarkowanego optymizmu, ponieważ barometr ofert pracy w lutym wzrósł po czterech miesiącach spadków, co może wzmocnić konsumpcję i przełożyć się na lepsze wyniki firm detalicznych i usługowych. W sektorze obronnym nadchodzące środki z programu “Polska Zbrojna”, które Polska może otrzymać już w kwietniu, mogą dodatkowo wspierać notowania spółek z tej branży i przyciągać uwagę inwestorów szukających tematów wzrostowych.

Na rynki globalne presję wywierają wydarzenia geopolityczne, które wpływają także na notowania surowców i oczekiwania inflacyjne. Prezydent USA Donald Trump wezwał sojuszników do utworzenia koalicji państw mającej na celu eskortowanie tankowców przez Cieśninę Ormuz, kluczowy szlak dla około 20 % globalnego eksportu ropy, w celu ograniczenia zakłóceń spowodowanych konfliktem z Iranem. Odpowiedzi sojuszników są dotychczas powściągliwe, gdyż Japonia i Australia oświadczyły, że nie planują wysyłać okrętów wojennych do regionu. Tak szeroko zakrojona niepewność utrzymuje rynek surowców w stanie wrażliwości, co może wpływać na notowania ropy i gazu, a tym samym kształtować nastroje inwestorów na globalnych parkietach. W tym samym czasie kraje trzecie, takie jak Indie, podejmują dyplomatyczne inicjatywy, podkreślając znaczenie dialogu w celu otwarcia szlaku morskiego.

Dzisiejsza sesja GPW przebiega w spokojnym, choć mieszanym tonie. Stabilność szerokiego rynku w połączeniu z lekkimi wzrostami WIG20 i spadkami mniejszych indeksów oraz pozytywnymi impulsami płynącymi z inwestycji zagranicznych, rynku pracy i krajowych programów sektorowych pokazuje, że inwestorzy nadal uważnie selekcjonują okazje zamiast podążać za jednolitym trendem.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podczas dzisiejszej sesji kontrakty na WIG20 (W20) zyskują nieznacznie na wartości. Rynek szuka wyraźniejszego kierunku i oczekuje silniejszych sygnałów zarówno z krajowej gospodarki, jak i ze światowych rynków. Notowania poruszają się w bardzo wąskim przedziale cenowym, utrzymując się w pobliżu 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Włoski bank UniCredit planuje zwiększyć swoje udziały w niemieckim Commerzbanku powyżej 30 procent, co w świetle niemieckiego prawa może wymusić złożenie formalnej oferty przejęcia. Obecnie UniCredit posiada około 26 procent akcji Commerzbanku, a strategia zwiększenia udziałów ma na celu rozpoczęcie rozmów z akcjonariuszami i interesariuszami na temat ewentualnej fuzji lub szerszej integracji obu banków. Dla polskiego rynku ta decyzja ma istotne znaczenie, ponieważ Commerzbank jest głównym właścicielem mBanku(MBK.PL), a każda zmiana w strukturze akcjonariatu niemieckiego banku może bezpośrednio wpłynąć na przyszłą wycenę i strategię polskiego banku, co może być istotnym czynnikiem dla inwestorów.

Na GPW ponownie rośnie zainteresowanie spółkami z sektora obronnego, podsycane napięciami na Bliskim Wschodzie oraz utrzymującą się sytuacją na Ukrainie. Wśród firm zyskujących uwagę inwestorów znajdują się Protektor(PRT.PL), Grupa Virtus(RAE.PL), Grupa Niewiadów(PMG.PL) oraz Zremb Chojnice(ZRE.PL).