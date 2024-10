PULS GPW: Sektor finansowy najmocniejszym ogniwem na początku dzisiejszej sesji

Bank Millennium (MIL.PL)

opublikował lepsze do oczekiwań wyniki za 3Q24. Spółka osiągnęła wynik odsetkowy na poziomie 1,49 mld zł, co oznacza wzrost o 8,6% r/r i wynik wyższy o 2,1% od oczekiwań konsensusu. Na poziomie wyniku z prowizji, który jest znacznie mniej istotną składową perspektywy dynamiki wyników, bank również osiąngął dodatnią dynamikę r/r wynoszącą 5,7%, co oznacza wartość wyniku w wysokości 199 mln zł (zgodnie z oczekiwaniami). Negatywnym zaskoczeniem jest saldo rezerw, które okazało się być większe od prognoz i wyniosło -153 mln zł. Mimo to finalny wynik netto okazał się znacznie lepszy od oczekiwań i wyniósł 189,8 mln zł (+84,8% r/r oraz +32% w stosunku do prognoz).