Puls GPW: Słabe nastroje na polskiej giełdzie 📌Korekta na spółkach energetycznych, Budimex traci

Piątek upływa nad Wisłą pod znakiem dominujących sił podażowych w miarę jak rynki zbliżają się do zamknięcia tygodnia i weekendu. Kontrakty na ropę spadły do 103 USD za baryłkę, ale nastroje na giełdach światowych pozostają słabe. Kasowy WIG20 notuje niewielki spadek, a kontrakty cofają się, próbując odrabiać część strat od około 12:00, a kontrakty notowane są na poziomie ok. 3260 punktów - poniżej 200 i 50 sesyjnych, wykładniczych średnich kroczących. Wskaźnik RSI i MACD wyglądają niedźwiedzio, sugerując momentum po stronie sprzedających. Uwaga koncentruje się dziś przeważnie na wynikach CD Projektu, który pozytywnie zaskoczył inwestorów.
- Akcje CD Projekt (CDR.PL) i Zabka Group notują wzrost o blisko 5% i przewodzą wzrostom w WIG20
- PGE (PGE.PL) traci prawie 5% na fali realizacji zysków w sektorze energetycznym; spadają też Tauron (TPE.PL) i Enea (ENA.PL)
- Kurs akcji Alior (ALR.PL) spada ponad 2%, przewdząc spadkom w WIG Banki, w sektorze finansowym słabo wygląda też Kruk (KRU.PL)
- Budimex (BDX.PL) kontynuuje trend spadkowy, cofając się kolejne niemal 2% po ostatniej przeszło 20% korekcie
Dino Polska próbuje odrobić straty po wczorajszych spadkach, spowodowanych komentarzami Jeronimo Martins (właściciela sieci Biedronka); społka w komentarzu do wyników przekazała, że popyt w sektorze detalicznym osłabł, przez co może nie mieć wystarczająco sił, by przerzucać wyższe ceny na klientów.
Akcje Tauronu (TPE.PL) niemal całkowicie wymazały wzrosty spowodowane w ostatnim czasie komentarzami rządu na temat ETS2 i potencjalną rewizją systemu handlu prawami do emsji.
CD Projekt wraca do łask?
Wczoraj akcje CD Projekt spadały, bo rynek obawiał się słabego raportu za 2025 rok. Po publikacji wyników po czwartkowej sesji okazało się jednak, że spółka pokazała lepsze liczby od oczekiwań.
Zysk netto w IV kwartale 2025 roku wyniósł 174,2 mln zł. EBITDA, czyli wynik przed odsetkami, podatkami i amortyzacją, sięgnęła 167,7 mln zł.
EBIT, po wyłączeniu historycznych danych segmentu GOG, wyniósł 111,4 mln zł. Dla porównania, rynkowy konsensus zakładał wyraźnie niższe poziomy: niespełna 98 mln zł zysku netto, 110 mln zł EBITDA i 92 mln zł EBIT.
Również przychody za IV kwartał okazały się lekko lepsze od prognoz. Po odjęciu segmentu GOG wyniosły 208,4 mln zł, podczas gdy rynek oczekiwał 205,1 mln zł.
W całym 2025 roku grupa wypracowała 866,9 mln zł przychodów, wobec 798,4 mln zł rok wcześniej. Roczna EBITDA wyniosła 539,3 mln zł. Po publikacji i pozytywnych komentarzach samej spółki, akcje notują dziś wzrost.
