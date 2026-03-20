Puls GPW: Słabe nastroje na polskiej giełdzie 📌Korekta na spółkach energetycznych, Budimex traci

Piątek upływa nad Wisłą pod znakiem dominujących sił podażowych w miarę jak rynki zbliżają się do zamknięcia tygodnia i weekendu. Kontrakty na ropę spadły do 103 USD za baryłkę, ale nastroje na giełdach światowych pozostają słabe. Kasowy WIG20 notuje niewielki spadek, a kontrakty cofają się, próbując odrabiać część strat od około 12:00, a kontrakty notowane są na poziomie ok. 3260 punktów - poniżej 200 i 50 sesyjnych, wykładniczych średnich kroczących. Wskaźnik RSI i MACD wyglądają niedźwiedzio, sugerując momentum po stronie sprzedających. Uwaga koncentruje się dziś przeważnie na wynikach CD Projektu, który pozytywnie zaskoczył inwestorów.

Akcje CD Projekt (CDR.PL) i Zabka Group notują wzrost o blisko 5% i przewodzą wzrostom w WIG20

PGE (PGE.PL) traci prawie 5% na fali realizacji zysków w sektorze energetycznym; spadają też Tauron (TPE.PL) i Enea (ENA.PL)

Kurs akcji Alior (ALR.PL) spada ponad 2%, przewdząc spadkom w WIG Banki, w sektorze finansowym słabo wygląda też Kruk (KRU.PL)

Budimex (BDX.PL) kontynuuje trend spadkowy, cofając się kolejne niemal 2% po ostatniej przeszło 20% korekcie

W20 (jnterwał H1)

Źródło: xStation5

Dino Polska próbuje odrobić straty po wczorajszych spadkach, spowodowanych komentarzami Jeronimo Martins (właściciela sieci Biedronka); społka w komentarzu do wyników przekazała, że popyt w sektorze detalicznym osłabł, przez co może nie mieć wystarczająco sił, by przerzucać wyższe ceny na klientów.

Akcje Tauronu (TPE.PL) niemal całkowicie wymazały wzrosty spowodowane w ostatnim czasie komentarzami rządu na temat ETS2 i potencjalną rewizją systemu handlu prawami do emsji.

CD Projekt wraca do łask?