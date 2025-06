PULS GPW: Słabość indeksów na warszawskim parkiecie, konferencja NBP bez wyraźnych zmian narracji

CD projekt (CDR.PL)

kontynuuje wzrosty po prezentacji technologicznego dema „Wiedźmina 4” na konferencji State of Unreal, co w środę doprowadziło kurs do 260,50 zł – najwyższego poziomu od lutego 2021 r. We wtorek i środę akcje zyskały łącznie około 16,4%, a w czwartek notują kolejne wzrosty, rosnąc o 1,4%, na co wpływ ma zapowiedź płynności 60 fps i szybszego ładowania detali dzięki Unreal Engine 5.