Puls GPW: Solidne odbicie warszawskich indeksów

Dzisiejsze notowania można podsumować w trzech słowach: powrót pozytywnego sentymentu. Wszystkie główne indeksy na warszawskim parkiecie odnotowują solidne wzrosty. Na godzinę 12:15 WIG20 rośnie o ponad 1%, mWIG40 zyskuje 0,7%, a indeks małych spółek sWIG80 notuje skromny wzrost o 0,3%.

Rząd sygnalizuje ostrożność w zarządzaniu finansami publicznymi mimo sprzyjających warunków na rynku długu. Premier Donald Tusk podkreślił, że choć zainteresowanie obligacjami skarbowymi jest wysokie, a koszty finansowania pozostają pod kontrolą, gabinet nie zamierza w nadmierny sposób zwiększać emisji papierów dłużnych. W ocenie rządu dobra sytuacja na rynku to efekt rosnącego zaufania inwestorów do stabilności polskiej gospodarki, jednak polityka zadłużeniowa ma pozostać wyważona i podporządkowana długofalowej stabilności finansów państwa.

Jednocześnie władze przedstawiają ambitne prognozy na 2026 rok. Zakładają one wyraźne przyspieszenie aktywności inwestycyjnej. Nakłady w gospodarce mają wzrosnąć o blisko 10 procent, co oznaczałoby istotne ożywienie po okresie umiarkowanej dynamiki i mogłoby stać się jednym z głównych motorów wzrostu PKB. Rząd liczy, że impuls inwestycyjny będzie pochodził zarówno ze strony sektora publicznego, jak i prywatnego. Dodatkowym wsparciem pozostaną środki europejskie oraz projekty realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Większa skala inwestycji ma przełożyć się na modernizację infrastruktury, rozwój nowych technologii oraz poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw.

W tle tych planów pojawiają się także sygnały dotyczące nastrojów konsumentów. Najnowsze badania pokazują, że w lutym oczekiwania inflacyjne nieco się obniżyły. Mniej osób spodziewa się silnego wzrostu cen w perspektywie najbliższych dwunastu miesięcy, co może świadczyć o rosnącym przekonaniu, że presja inflacyjna stopniowo słabnie. Z punktu widzenia gospodarki oznacza to potencjalnie większą stabilność decyzji zakupowych gospodarstw domowych oraz bardziej przewidywalne warunki funkcjonowania firm.

Równolegle rząd kontynuuje działania legislacyjne związane z reformami rynku pracy. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian dotyczących Państwowa Inspekcja Pracy, który ma wzmocnić kompetencje tej instytucji. Nowe przepisy przewidują możliwość skuteczniejszej weryfikacji, czy dana forma zatrudnienia nie powinna zostać uznana za stosunek pracy. Reforma ma zwiększyć ochronę pracowników oraz ograniczyć nadużycia w zakresie stosowania umów cywilnoprawnych. Projekt wpisuje się także w realizację zobowiązań wynikających z Krajowego Planu Odbudowy, od których zależy dostęp do części środków unijnych.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podczas dzisiejszej sesji kontrakty na WIG20 (W20) zyskują na wartości i odrabiają wcześniejsze straty. Notowania po lekkich spadkach odbiły się od wykładniczej średniej kroczącej (EMA 30) i ponownie znalazły się powyżej poziomu 3350 punktów. W krótkim terminie kontrakty prawdopodobnie będą konsolidować się w tym rejonie, czekając na pojawienie się silniejszego impulsu wzrostowego.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Konsorcjum z udziałem Mirbudu(MRB.PL) zostało wskazane jako wykonawca blisko 9-kilometrowego fragmentu autostrady A2 na odcinku Biała Podlaska – Dobryń. Wartość oferty to ok. 458 mln zł brutto. Inwestycja ma być realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” i potrwa 32 miesiące, a zakończenie prac planowane jest na 2029 rok.

Orange Polska(OPL.PL) ogłosił wstępne wyniki za czwarty kwartał 2025 roku, które przewyższyły wcześniejsze prognozy. EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu wyniosła około 861 mln zł, lekko przekraczając oczekiwania analityków, a przychody wzrosły rok do roku do niemal 3,5 mld zł. Zysk operacyjny i netto nieco odbiegały od konsensusu rynkowego. Zarząd wskazał, że poprawa wyników wynika głównie z działalności hurtowej oraz rozbudowy sieci światłowodowej i usług IT, szczególnie w segmentach konwergentnych i światłowodowych. Na podstawie pozytywnych rezultatów, zarząd proponuje walnemu zgromadzeniu podwyższenie dywidendy do 0,61 zł na akcję, co oznacza wzrost o około 15 procent w stosunku do poprzedniej rekomendacji.

Stalprodukt(STP.PL) opublikował wstępne wyniki za czwarty kwartał 2025 roku, które wykazały stratę netto w wysokości około 172,1 mln zł. Wynik ten odbiega od wyników z poprzednich okresów i wskazuje na presję kosztową oraz trudne warunki rynkowe w sektorze przemysłowym. Spadek przychodów w kluczowych segmentach działalności oraz rosnąca konkurencja negatywnie wpłynęły na marże i rentowność operacyjną spółki.

ZREMB‑CHOJNICE(ZRE.PL) ogłosił, że zdobył zamówienia na produkcję specjalistycznych konstrukcji stalowych o łącznej wartości około 4,97 mln zł brutto. Realizacja kontraktów ma potrwać do grudnia 2026 roku, a zamówienia pochodzą od klienta z branży inżynieryjnej. Spółka ocenia je jako istotne zarówno pod względem wartości, jak i możliwości pozyskania kolejnych zleceń w przyszłości.



