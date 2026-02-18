NZDUSD: mocne spadki po gołębiej postawie RBNZ 🎙️📄

Bank Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ) pozostawił główną stopę procentową (Official Cash Rate) bez zmian na poziomie 2,25%, przekazując wyważony i ostrożny komunikat. Polityka Banku pozostaje akomodacyjna, a ton nie był jastrzębi, lecz subtelnie bardziej stanowczy niż w listopadzie, co odzwierciedla poprawę perspektyw wzrostu i większą pewność powrotu inflacji w kierunku celu.

Nastawienie polityki pieniężnej: akomodacyjne, ale warunkowe

Komitet podkreślił, że warunki monetarne pozostaną wspierające „przez pewien czas”. Decydenci zgodzili się, że przedwczesne wycofanie bodźców mogłoby zagrozić ożywieniu i doprowadzić do ponownego spadku inflacji poniżej środka przedziału celu 1–3%.

Najważniejsze punkty komunikatu:

OCR utrzymana na poziomie 2,25% (decyzja jednogłośna).

Inflacja niedawno przekroczyła przedział celu 1–3%, ale oczekiwany jest szybki powrót w jego granice.

Inflacja ma ustabilizować się w pobliżu 2% (środek celu) w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

W gospodarce nadal występuje istotna niewykorzystana zdolność produkcyjna (ujemna luka popytowa).

Wzrost płac umiarkowany; inflacja bazowa pozostaje pod kontrolą.

Normalizacja polityki będzie stopniowa i uzależniona od dalszego umacniania się ożywienia.

Zaktualizowana ścieżka OCR została nieznacznie podniesiona względem listopada, co sugeruje możliwość wcześniejszej podwyżki stóp niż wcześniej zakładano. Ta infrmacja nie wsparła jednak notowań NZD, który mocno tracił podczas sesji.

Perspektywy inflacji: powrót w kierunku celu

Roczna inflacja CPI wzrosła pod koniec 2025 r. do około 3,1%, przekraczając górną granicę celu. Wzrost był napędzany głównie przez ceny żywności, koszty energii elektrycznej oraz zmienne komponenty dóbr handlowych. Bank pozostaje jednak przekonany, że inflacja powróci w okolice 2%. Ryzyka dla inflacji oceniane są jako zrównoważone.

Wzrost i rynek pracy: ożywienie w toku, ale nierównomierne

RBNZ określił ożywienie jako wczesne, ale stabilne. Wzrost wspierany jest przez wysokie ceny surowców i wcześniejsze obniżki stóp, choć dynamika pozostaje zróżnicowana między sektorami. PKB odbija po spadku w połowie 2025 r, a bezrobocie podwyższone (ok. 5,4%), ale stabilizujące się.

Konferencja prasowa – kluczowe wypowiedzi prezes Anny Breman

Prezes Anna Breman podtrzymała ostrożny ton i zdystansowała się od interpretacji sugerujących rychłe rozpoczęcie cyklu podwyżek. Breman pełni stanowisko prezesa RBNZ od grudnia zeszłego roku.

Najważniejsze przekazy:

Ścieżka OCR ma charakter warunkowy, a nie zobowiązujący.

Podwyżka do końca roku jest możliwa, ale nie zaplanowana.

Bank nie planuje podwyżek, dopóki nie zobaczy wyraźnie silniejszego wzrostu i presji inflacyjnej.

Ewentualne zacieśnianie będzie stopniowe.

Podwyżka w IV kwartale nie jest w pełni „wpisana” w projekcje.

Rynek nieruchomości nie powinien doświadczyć gwałtownego wzrostu cen.

Przekaz wyraźnie miał na celu powstrzymanie rynku przed wyceną agresywnego cyklu zacieśniania.

Reakcja rynku

Pomimo nieco wyższej ścieżki stóp, rynek odebrał komunikat jako gołębi, a nie jastrzębi. Dolar nowozelandzki wyraźnie osłabił się po decyzji.

NZD był najsłabszą główną walutą dnia, tracąc ok. 0,6–0,9% wobec koszyka walut.

NZDUSD spadł o około 0,92% w trakcie sesji.

Reakcja rynku sugeruje, że inwestorzy byli pozycjonowani pod silniejszy sygnał zacieśniania, a otrzymali komunikat podkreślający cierpliwość i zależność od danych.