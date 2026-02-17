Podsumowanie dnia: Rynek szuka kierunku, ropa i metale pod presją

- Pierwsze otwarcie tygodnia na Wall Street nie było w stanie wskazać dalszego kierunku dla rynku. Pod koniec sesji większość głównych indeksów pozostawała w okolicach poziomu otwarcia.
- W USA opublikowano produkcyjny indeks NY Empire State, który okazał się lepszy od oczekiwań, spadając do 7,1. CB opublikowało indeks trendów w zatrudnieniu, który wzrósł do 105,06. Tygodniowa zmiana zatrudnienia według ADP wskazała 10,3 tys. nowych etatów.
- Jak donosi Bloomberg, Apple ma przyspieszyć prace nad „noszonymi urządzeniami” z zintegrowanymi rozwiązaniami AI. Spółka rośnie dzięki temu o 3%.
- Anthropic udostępnia nową wersję swojego modelu Sonnet — 4.6.
- Palo Alto opublikuje swoje wyniki po zamknięciu sesji w USA. Rynek oczekuje wzrostu EPS powyżej 9,3 USD oraz przychodów powyżej 2,5 mld USD.
- Przedstawiciel Fedu z Chicago, Austan Goolsbee, powiedział na wtorkowej konferencji, że bank centralny może wprowadzić w życie „szereg” dalszych obniżek stóp w 2026 roku, jeśli inflacja będzie utrzymywać się bliżej 2%.
- Europa ma za sobą sesję zdominowaną przez umiarkowane wzrosty. Liderem wzrostu jest DAX z wynikiem 0,8%. Blisko za nim są hiszpański IBEX35, brytyjski FTSE 100 oraz szwajcarski SMI, ze wzrostami ograniczonymi do ok. 0,7%. CAC40 ogranicza wzrosty do 0,4%. Spadki widoczne są głównie na polskim WIG20 i sięgają ponad 1,2%.
- Wielka Brytania notuje kolejny wzrost bezrobocia, które osiąga 5,2%. Niemieckie CPI jest zgodne z oczekiwaniami i wynosi 2,1%.
- Na rynku walut traci dziś głównie brytyjski funt. Wzrost bezrobocia zwiększa presję na obniżki stóp; funt traci ponad 0,5% wobec euro oraz dolara i aż 0,6% wobec japońskiego jena. Umiarkowane umocnienie wobec koszyka walut notują również dolar nowozelandzki i australijski.
- Mimo braku zobowiązań czy konkretów rynek widzi możliwość ugody między USA a Iranem. Ropa oraz złoto tracą dziś niecałe 2%. Złoto kończy sesję minimalnie poniżej 4900 USD, a ropa WTI spada do 62 USD. Gorzej radzi sobie srebro, z przeceną sięgającą 3,6% i ceną na poziomie 73 USD.
- Surowce rolne również są pod presją nadpodaży. Kawa i kakao tracą ponad 4%, pszenica spada o 2%. Wśród metali przemysłowych tanieją miedź oraz nikiel; spadki sięgają ok. 1,5%.
- Mieszany dzień dla kryptowalut, choć przewaga pozostaje po stronie sprzedających. Bitcoin traci niecały 1% i utrzymuje się poniżej 68 tys. USD. Lepiej radzi sobie Ethereum, które rośnie o ok. 0,5% i ponownie zbliża się do poziomu 2000 USD.
