Puls GPW: Spadki na warszawskim parkiecie w cieniu posiedzenia RPP

Na godzinę 13:15 na GPW przeważają spadki, z głównym indeksem WIG20 tracącym około 0,5%, a szerokim WIG spadającym o 0,3%. Najsilniejszy jest sektor energetyczny, gdzie rosną takie spółki jak PGE, Enea i Tauron, podczas gdy sektor bankowy doświadcza znaczących spadków. Rynki uważnie obserwują decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą poziomu stóp procentowych oraz najnowsze projekcje makroekonomiczne Narodowego Banku Polskiego, które będą miały kluczowe znaczenie dla nastrojów na rynku.

Ministrowie środowiska krajów UE osiągnęli porozumienie w sprawie nowego celu klimatycznego, zakładającego redukcję emisji gazów cieplarnianych o 90% do roku 2040 względem poziomu z 1990 roku. Równocześnie udało się przesunąć o rok wdrożenie systemu ETS2, rozszerzającego handel emisjami CO2 na sektor transportu i budownictwa, z pierwotnie planowanego 2027 na 2028 rok. Polska oraz kilka innych państw aktywnie negocjowały zmiany, w tym ulgi dla przemysłu obronnego i klauzulę rewizyjną, aby złagodzić wpływ regulacji na gospodarstwa domowe i przemysł. Ten kompromis nie zamyka procesu legislacyjnego — ostateczny kształt nowych przepisów zostanie wypracowany w dalszych negocjacjach między Radą UE a Parlamentem Europejskim. Polska sprzeciwiła się zaproponowanemu celowi, podczas gdy 21 państw opowiedziało się za jego przyjęciem.

Po serii mieszanych sygnałów z europejskiej gospodarki rynek wreszcie otrzymał pozytywny impuls. Finalne dane PMI za październik w strefie euro okazały się lepsze od oczekiwań, co wsparło notowania wspólnej waluty i poprawiło nastroje wśród uczestników rynku. Łączny indeks aktywności gospodarczej wzrósł do 52,5 pkt wobec prognozowanych 52,2, utrzymując się wyraźnie powyżej poziomu neutralnego. W sektorze usług odnotowano 53,0 pkt, co potwierdza stabilny wzrost w tej części gospodarki. Najmocniejszym punktem raportu okazały się Niemcy, gdzie PMI usługowy skoczył do 54,6 pkt, a Włochy również pozytywnie zaskoczyły wynikiem 54,0 pkt. Na tle regionu słabiej wypadła Francja, gdzie wskaźnik usługowy utrzymał się poniżej 50 pkt, na poziomie 48,0, co wciąż wskazuje na kurczenie się aktywności.

Pracownicze Plany Kapitałowe rozwijają się w szybkim tempie. Na koniec października wartość zgromadzonych w nich środków sięgnęła 42,6 mld zł, czyli aż o 48 proc. więcej niż rok wcześniej, wynika z danych Polskiego Funduszu Rozwoju. Tylko w samym październiku aktywa wzrosły o 1,7 mld zł. Coraz więcej osób decyduje się też na udział w programie. Partycypacja w PPK przekroczyła 55 proc., a liczba aktywnych rachunków to już blisko 5 milionów. Większość środków pochodzi z wpłat uczestników, resztę dokładają pracodawcy i państwo.

Kontrakty na indeks WIG20 notują lekką korektę po wcześniejszym silnym trendzie wzrostowym. Na przewagę sprzedających wpływają obawy dotyczące wycen amerykańskich spółek technologicznych oraz pojawiające się głosy o spodziewanej większej korekcie na rynkach światowych. Dodatkowo inwestorzy oczekują na decyzje RPP w sprawie stóp procentowych, co sprzyja ostrożniejszym działaniom na rynku. Kombinacja tych czynników powoduje, że notowania kontraktów spadają poniżej 3000 pkt.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Orlen(PKN.PL) poinformował o uruchomieniu pierwszego huba szybkiego ładowania samochodów elektrycznych. Obiekt powstał przy trasie S7 na Miejscu Obsługi Podróżnych Olsztynek Południe. Do końca roku spółka planuje otworzyć jeszcze kilkanaście podobnych punktów przy autostradach i drogach ekspresowych.

Dom Maklerski Trigon podniósł cenę docelową akcji Grupy Kęty(KTY.PL) do 1050 zł z 1030 zł, ale jednocześnie obniżył rekomendację z „kupuj” do „trzymaj”. Analitycy uznali, że mimo dobrych wyników i odporności spółki na trudne warunki rynkowe, oczekiwania wobec przyszłych zysków są zbyt wysokie, a potencjał dalszych wzrostów kursu ograniczony.

Spółka Mirbud(MRB.PL) poinformowała o wyborze swojej oferty jako najkorzystniejszej w przetargu na budowę obwodnicy Sidziny w województwie opolskim. Wartość kontraktu to około 149 mln zł brutto.



