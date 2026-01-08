Poranna odprawa (08.01.2026)

- Akcje w regionie Azji i Pacyfiku osiągają zróżnicowane wyniki po relatywnie negatywnej sesji na Wall Street, gdzie indeksy S&P 500 i DJIA spadły z rekordowych poziomów, a prezydent USA Donald Trump zwrócił uwagę na branżę mieszkaniową i obronną, ogłaszając zakaz kupowania większej liczby domów jednorodzinnych przez dużych inwestorów instytucjonalnych oraz podpisując dekret zakazujący wykupu akcji spółek z sektora obronnego.
- Trump zapowiedział, że nie dopuści do wypłaty dywidend ani realizacji buybacków przez spółki zbrojeniowe, dopóki nie przyspieszą one produkcji sprzętu wojskowego, zwiększą inwestycje w moce wytwórcze i nie ograniczą „nadmiernych” wynagrodzeń menedżerów.
- Jednocześnie stwierdził, że żaden menedżer w tych firmach nie powinien zarabiać więcej niż 5 mln USD rocznie, a pieniądze na inwestycje mają pochodzić właśnie z dywidend, buybacków i cięcia płac, a nie z długu czy środków rządowych.
- Trump ogłosił zakaz kupowania domów jednorodzinnych przez duże fundusze, co chwilowo zbiło kapitalizację Blackstone o ok. 17 mld USD, ale same „mega” fundusze odpowiadają jedynie za ok. 2–3% wszystkich transakcji na rynku domów jednorodzinnych, co może powodować, że usunięcie tego segmentu popytu nie zmieni istotnie cen, bo głównym problemem rynku jest bardzo niska podaż wynikająca m.in. z już istniejącej własności inwestorów oraz wysokich stóp procentowych.
Źródło: BatchData via Reuters
- W reakcji na te komentarze prezydenta USA akcje takich spółek jak Lockheed Martin czy Northrop Grumman traciły 3%, podczas gdy akcje takich firm skupionych na rynku nieruchomości jak fundusz Blackstone zniżkowały o nawet 6%.
- W listopadzie realne płace w Japonii spadły o 2,8% r/r – najmocniej od stycznia – za sprawą gwałtownego załamania premii i utrzymującej się wysokiej inflacji, co pogłębia presję na siłę nabywczą gospodarstw domowych i komplikuje plany BOJ ws. zaostrzenia polityki. Rynki obligacji odzwierciedliły te napięcia słabszym popytem na 30-letnie JGB, podczas gdy Nikkei pogłębił straty poniżej 52 tys. pkt. na fali realizacji zysków w sektorze AI i powrotu napięć handlowych z Chinami, w tym śledztwa antydumpingowego ws. japońskiego dichlorosilanu.
- Andrew Hauser z RBA potwierdził twardą retorykę, oceniając listopadowy CPI jako zgodny z oczekiwaniami i podkreślając, że inflacja powyżej 3% wciąż jest za wysoka, co prawdopodobnie oznacza koniec cięć stóp w tym cyklu i utrzymuje ryzyko podwyżki w lutym, wspierając krótkoterminowe rentowności i ograniczając słabość AUD podczas dzisiejszej sesji.
- Na samym rynku FX najlepiej radzą sobie dzisiaj waluty defensywne, takie jak jen japoński oraz frank szwajcarski. Z drugiej strony duże straty widzimy na parach związanych z AUD i NZD, które reagują na słabość rynku surowców.
- SILVER traci obecnie 2,1%, podczas gdy GOLD zniżkuje 0,4% na fali redukcji pozycji w strefach lokalnych szczytów. Sporo traci również pallad oraz platyna. Ceny ropy WTI w tym samym czasie osuwają się poniżej 56,5 USD za baryłkę kontynując długoterminowy trend spadkowy.
- Bitocin otwiera sesję od blisko 1% spadków. Podobnie sytuacja wygląda na Ethereum, gdzie skala przecen jest obecnie podobna.
