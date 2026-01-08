Kalendarz ekonomiczny: Zasiłki dla bezrobotnych oraz dane Challengera w tle

- Futures wskazują na mieszane otwarcie sesji kasowej w Europie
- Uwaga skupia się na spółkach technologicznych, zbrojeniowych oraz rynku nieruchomości
- W kalendarzu znajdziemy między innymi: bilans handlowy USA, dane jobless claims oraz raport Challengera z rynku pracy
Na 15 minut przed otwarciem sesji kasowej w Europie kontrakty futures wskazują na mieszany obraz dzisiejszej sesji z lekkim przechyleniem w kierunku spadków. DE40 traci obecnie 0,1% podczas gdy kontrakt VSTOXX obrazujący zmienność na europejskim parkiecie rośnie o 0,63%. Rynki cofają się po wczorajszych komentarzach Trumpa, które uderzyły w spółki rynku nieruchomości i spółki zbrojeniowe, powodując spore przeceny na ich akcjach. Światełkiem w tunelu mogą jednak stać się spółki Tech skupione wokół Nvidii po tym jak przed chwilą establishment chiński oznajmił, że Chiny po raz kolejny zatwierdzą niektóre zakupy procesorów Nvidia H200 już w tym kwartale głównie o przeznaczeniu czysto komercyjnym. Pekin ma niezmiennie zakazać stosowania procesorów H200 w organach państwowych i infrastrukturze krytycznej. Informacje te mogą dostarczyć trochę entuzjazmu wraz z rozpoczęciem handlu w USA, chyba że rynki obejmą inny kierunek.
Szczegółowy kalendarz makro dnia:
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.