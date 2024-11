PULS GPW: Spadkowa sesja przed wyborami w USA

Enea (ENA.PL)

opublikowała szacunkowe wyniki za 3Q24. Spółka przewiduje, że w tym kwartale udało jej się osiągnąć 8 mld zł przychodów, co oznacza -33% dynamikę r/r. Warto zaznaczyć, że wyniki spółki za poprzedni rok były skokowo lepsze i cały 2024 r. prezentuje tendencje powrotu do średnich wartości. Dynamika pozostaje na podobnym poziomie co w trakcie poprzednich 2 kwartałów. Na poziomie wyniku EBITDA spółka szacuje 1,86 mld zł, co oznacza wyższy wynik od konsensusu rynkowego, przewidującego 1,65 mld zł. Lepiej poradziła sobie także na poziomie zysku netto. Wstępna wartość wynosi 971 mln zł, czyli 1,6% powyżej oczekiwań.