PULS GPW: Spadkowy początek tygodnia na warszawskim parkiecie

Murapol (MUR.PL)

zanotował lekki wzrost sprzedanych lokali do klientów detalicznych w porównaniu w ujęciu r/r. W 2024 r. spółka sprzedała 2914 lokali (w porównaniu do 2889 lokali w 2023 r.) Dużo aktywniejszy był segment instytucjonalny, w którym liczba sprzedanych lokali wyniosła 948 i była o 36% r/r. Łącznie w 2024 r. spółka sprzedała 3682 lokale, co oznacza ponad 7% wzrost r/r.