PULS GPW: Spokojna sesja na warszawskim parkiecie, CD Projekt zyskuje na fali zapowiedzi nowej animacji

Synektik (SNT.PL)

opublikował wstępne dane operacyjne za 3Q24/25. Spółka poinformowała, że za okres trzech kwartałów wartość pozyskanych zamówień do realizacji wyniosła 246 mln zł, co oznacza -12% w ujęciu r/r. Jednocześnie w samym 3Q wartość zamówień pozyskanych wzrosła o 10% r/r do 99 mln zł. Tym samym backlog (wartość pozostałych do realizacji zamówień) wzrósł do 32,8 mln zł (wobec 20,5 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej). Mimo poprawy portfela zamówień wyniki szacunkowe nie zostały przyjęte pozytywnie przez rynek, a spółka traci dziś prawie 1%.