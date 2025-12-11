PULS GPW: Stabilizacja wycen po decyzji FED

Sesja na GPW w czwartek zaczyna się od umiarkowanych spadków. Kontrakty na WIG20 tracą na początku sesji ok. 0.2%, jednak z czasem odrabiają straty. Wpisuje się to w atmosferę umiarkowanego niepokoju z sesji Europejskiej i Azjatyckiej spowodowanej głównie względnie rozczarowywującymi wynikami Oracle.

Ilość danych i wyników zarówno z Polski, jak i europy pozostaje dziś ograniczona.

O godzinie 14:30 czasu Polskiego poznamy natomiast tygodniowy odczyt o zasiłkach dla bezrobotnych z USA. Wynik znacznie różniący się od oczekiwań może wywołać ruch na indeksach, również tych Polskich.

Ludwik Kotecki, członek RPP wypowiedział się, że możliwa jest kolejna obniżka o 25pb w Marcu lub Kwietniu 2026.

W20 (D1)

Źródło: xStation5

Kurs utrzymuje się w coraz węższym kanale konsolidacji, z lekkim trendem wzrostowym. Inwestorzy czekają na impuls do dalszego ruchu. Celem dla kupujących będzie test ostatniego szczytu na poziomie 3080 punktów. Scenariusz korekty może natomiast zrealizować się, jeśli Sprzedającym uda się pokonać poziom wsparcia na FIBO 23,6.

Wiadomości ze spółek:

PKP Cargo (PKP.PL) - Spółka kolejowa rośnie na dzisiejszej sesji o aż 11%. Spowodowane jest to kontrowersyjnymi transakcjami wiceszefa rady nadzorczej. Sprzedał on wczoraj 91,7 tyś akcji po 12,56 zł za sztukę. Po informacji tej kurs doświadczył załamania i w szczytowym momencie przecena wynosiła aż 18%. Po zakończeniu sesji, ten sam członek rady nadzorczej poinformował, że odkupił on swój pakiet akcji, tym razem po 11,53 zł od sztuki. KNF poinformował, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego analizuje sytuację pod kątem naruszeń.

BNP Paribas Polska (BNPPPL.PL) - Polski odział banku opublikował swoje wyniki i strategię. Bank pochwalił się wzrostem portfolio kredytów o 7%. Na uwagę zasługuje bardzo ambitna strategia do roku 2030. Zakłada ona pozyskanie miliona klientów detalicznych, zwiększenie udziału na rynku kredytów hipotecznych oraz zapowiada docelową dywidendę na poziomie 75% zysku. Akcje spółki rosną o ponad 6%.

Allegro (ALE.PL) - Fundusz Qube Research Technologies zajął krótką pozycję na spółce w wysokości 0,5%

Santander Bank Polska (SPL.PL) - Bank otrzymał pozytywną rekomendację od banku inwestycyjnego. Kurs akcji rośnie o 1%.

LPP (LPP.PL) - Grupa odzieżowa opublikuje swoje wyniki po sesji. Rynek oczekuje zysku na akcje w okolicach 300 zł, przychodów powyżej 6 miliardów złotych. Oczekiwany jest też większa dynamika wzrostu sprzedaży.

Amrest Holding (EAT.PL) — Spółka zatwierdziła wypłatę dywidendy w wysokości 0,07 euro na akcje. Spółka zyskuje 2%.