PULS GPW: Trudny początek trudnego tygodnia

Polska giełda podąża za szerokim trendem odwrotu od ryzyka i znacznym pogorszeniem sentymentu. Rynek przestał wierzyć w scenariusz deeskalacji konfliktu w Zatoce Perskiej. Zarządzający kapitałem, inwestorzy i analitycy zaczynają przygotowywać się na potencjalne skutki makroekonomiczne i handlowe względnie długoterminowej blokady newralgicznej Cieśniny Ormuz. Kontrakty na główny indeks giełdy warszawskiej tracą ponad 2,5%, wysuwając się na prowadzenie pod względem spadków wśród parkietów Europy. Dane makroekonomiczne: Agencja Moody’s dokonała okresowego przeglądu sytuacji polskiego długu. Polski dług zachowuje status „AA”, a perspektywa agencji dla finansów Polski pozostaje „negatywna”.

Dane o sprzedaży detalicznej okazały się zauważalnym rozczarowaniem. W ujęciu rocznym wzrost sprzedaży wyniósł 4,3% wobec oczekiwań na poziomie 5,4%; mimo to jest to wzrost względem poprzedniego odczytu na poziomie 3,9%. Jednocześnie w ujęciu miesięcznym sprzedaż spadła o 5,6%. WIG20 (D1) Otwarcie sesji sprowadziło kurs do dolnego ograniczenia linii trendu wzrostowego utrzymującej się od początku roku. Sprzedający wyraźnie odzyskali inicjatywę; kolejnymi celami podaży będą poziomy ok. 3080 punktów oraz średnia EMA200. Tymczasowym wytchnieniem dla kupujących może być wskaźnik RSI(14), który zbliża się do poziomów wyprzedania (ok. 37). Źródło: xStation5 Wiadomości ze spółek: Odwrót od ryzyka w najbardziej bolesny sposób odbija się na wycenach mniejszych spółek technologicznych. DataWalk (DAT.PL), Medicalgorithmics (MDG.PL) i Scanway (SCW.PL) tracą od 4% do 7%.

Benefit Systems (BFT.PL) – wyniki spółki pobiły oczekiwania analityków oraz wykazały istotne wzrosty. Zysk netto osiągnął 159,2 mln zł. Spółka podjęła też uchwałę w sprawie dywidendy; zarząd rekomenduje wypłatę 60% skorygowanego zysku netto. Akcje tracą ponad 3%.

Orlen (PKN.PL) – kryzys na rynku ropy naftowej odbija się negatywnie na spółce. Rynek może obawiać się, że firma – jako spółka Skarbu Państwa – zostanie wykorzystana do stabilizacji krajowego rynku paliw kosztem akcjonariuszy. Akcje spółki tracą ok. 3%.

Grupa Azoty (ATT.PL) – w podobnej sytuacji znajduje się Grupa Azoty. Spółka może mieć problemy ze stabilizacją łańcuchów dostaw. Jest ona kluczowa dla przemysłu rolniczego oraz zbrojeniowego. Akcje tracą ok. 3%.

Quercus TFI (QRS.PL) – fundusz poinformował o wzroście zysku netto w 2025 r. o blisko 30% r/r, z 43 mln do 60,2 mln. Akcje spółki tracą ok. 1%

