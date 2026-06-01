Wykres dnia: OIL (01.06.2026)

Ropa Brent (OIL) notuje dziś blisko 3% wzrosty, osiągając poziom 93,86 USD/bbl, z dziennym zakresem 92,52–94,20 USD. Głównym katalizatorem wzrostów jest eskalacja napięć geopolitycznych w Cieśninie Ormuz — wzajemne uderzenia USA–Iran oraz doniesienia o rezygnacji irańskiego prezydenta Pezeshkiana wstrząsają rynkiem surowców.

Otoczenie Fundamentalne

Geopolityka dominuje nad ropą. Czwarty miesiąc konfliktu USA–Iran przebiega bez przełomu — US Navy eskortuje zaledwie ok. 70 statków tygodniowo przez Cieśninę Ormuz, wobec przedwojennej normy ponad 100 dziennie. Paradoksalnie, w całym maju ropa zanotowała największy miesięczny spadek od roku (blisko -17%), gdy rynki wyceniały nadzieję na umowę — dziś mamy odreagowanie po deziluzji i nowych doniesieniach militarnych. Dwie informacje, które w sposób szczególny podniosły dzisiaj apetyt na wzrosty cen ropy było doniesienie o atakach na bazy Ali Al Salem Airbase w Kuwejcie oraz domniemanych plotkach o rezygnacji prezydenta Iranu.

W liście wysłanym w niedzielę Pezeshkian podkreślił, że prezydent i rząd zostali w praktyce wykluczeni z najważniejszych i kluczowych procesów decyzyjnych w kraju, a powstała w ten sposób próżnia umożliwiła frakcjom w Korpusie Strażników Rewolucji Islamskiej przejęcie kontroli nad faktyczną władzą w Państwie.

OIL od tygodni notowany jest poniżej EMA50 (98,28), co od razu ustawia kontekst — sprzedający dominują w średnim terminie i każde odbicie napotyka na ten poziom jak na ścianę. Zejście z marcowych szczytów okolic 110 USD przebiegało stopniowo, aż cena dotarła do strefy, gdzie teraz się znajduje, czyli bezpośrednio przy EMA100 na 91,09 — i to jest dziś kluczowy punkt na wykresie, bo EMA100 przez ostatnie miesiące wielokrotnie amortyzowała wyprzedanie i teraz jest testowana od góry po raz kolejny. RSI na poziomie 41,47 dopełnia ten obraz — wskaźnik nie jest jeszcze na poziomach głębokiego wyprzedania, które historycznie generowały silne odbicia, ale zbliża się do strefy, gdzie kupujący zaczynają się uaktywniać, co sprawia, że reakcja przy EMA100 jest technicznie uzasadniona. Profil wolumenu pokazuje, że największa koncentracja transakcji z poprzednich miesięcy przypada na strefę 100–105 USD, co oznacza, że powrót w ten rejon wymagałby nie tylko pokonania EMA50, ale też przebicia się przez gęstą strefę historycznych zleceń — i to właśnie tam leży prawdziwy test dla byków. Źródło: xStation