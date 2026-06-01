Kalendarz ekonomiczny: Jakie są najważniejsze wydarzenia dnia oraz tygodnia❓

Europejskie indeksy otwierają czerwiec na plusie, a Nvidia i Microsoft elektryzują tech. Rynki wchodzą w nowy miesiąc z apetytem na ryzyko, ale geopolityka z rejonu Cieśniny Ormuz trzyma inwestorów w napięciu. 📊 Otwarcie w Europie Europejskie indeksy startują ostrożnie na zielono. Największy wzrost notuje EU50 (+0,43%) oraz ITA40 (+0,24%) i NED25 (+0,22%). Niemcy (DE40 +0,18%) i Francja (FRA40 +0,21%) solidnie w górę. Lekko pod wodą pozostają VSTOXX (-0,25%) – wskaźnik zmienności w Europie – oraz szwajcarski SUI20 (-0,05%), co sugeruje, że generalny nastrój jest umiarkowanie byczo, bez paniki. 🌐 Globalne nastroje Szerokie spojrzenie na rynki pokazuje dominację zieleni. Liderami wzrostów są surowce energetyczne: NATGAS +2,56%, OIL.WTI +2,43%, OIL +2,15% – napędzane eskalacją napięć USA–Iran i zakłóceniami w Cieśninie Ormuz, gdzie US Navy eskortuje jedynie ułamek normalnego ruchu handlowego. Mocno rośnie też JP225 (+1,43%) i CHN.cash (+1,16%). US100 +0,61% i US500 +0,33% sygnalizują, że Wall Street szykuje się na kolejne rekordy po świetnym maju (+8% Nasdaq, +5,2% S&P500). 📅 Kalendarz na dziś Dzień zdominuje seria odczytów Manufacturing PMI za maj z całego świata: Chiny (Caixin) już opublikowane: 51,8 (powyżej prognozy 51,5, poprzednio 52,2) – lekkie spowolnienie, ale wciąż ekspansja

Polska PKB Q1 : o 09:30 – prognoza +3,4% r/r, poprzednio +4,1% r/r – potencjalnie słabszy odczyt

Niemcy Manufacturing PMI o 09:55 – prognoza 49,9 (poniżej granicy 50!)

Strefa euro Manufacturing PMI o 10:00 – prognoza 51,4

USA ISM Manufacturing o 16:00 – prognoza 53 vs. poprzednio 52,7 – kluczowy odczyt dnia Uwaga: szwajcarski PKB Q1 opublikowany o 09:00 wyniósł +0,7% kw./kw. – powyżej prognozy 0,6%. 🔑 Co steruje rynkiem? Geopolityka USA–Iran – Cieśnina Ormuz wciąż w trybie „zarządzanego kryzysu", ropa reaguje gwałtownie na każde doniesienie o atakach COMPUTEX Taipei + Microsoft Build – Jensen Huang (Nvidia) prezentuje chip N1X i superchip RTX Spark; pierwsze komputery ARM z Windows już w przyszłym tygodniu ISM Manufacturing o 16:00 – pierwsze twarde dane makro tygodnia przed piątkowym NFP (prognoza: 85 tys. miejsc pracy) Ropa i gaz jako barometr geopolityczny – WTI blisko $90, każdy news z Zatoki Perskiej może wywołać silną reakcję

