PULS GPW: Umiarkowane zyski tuż przed świętami. Nowe tytuły od 11 bit studios

11 bit studios (11B.PL):

prezes spółki poinformował w wywiadzie udzielonym dla PAP, że studio rozpoczęło pracę nad dwoma nowymi grami. Mniejszy projekt planowany jest na rok 2027, z kolei na produkcję większego tytułu (zbliżony skalą do The Alters) mają zostać przeznaczone ok. 4 lata. Na 2025 planowane są premiery The Alters oraz Moonlighter 2. Ponadto Przemysław Marszał dodał, że spółka nie planuje emisji dodatkowych akcji, powołując się na stabilność przepływów pieniężnych.