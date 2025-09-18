US OPEN: Wszystkie indeksy USA na nowym ATH! 📈💲

Amerykańskie giełdy otwierają czwartkową sesję w pozytywnych nastrojach, wspierane przez mieszankę lepszych danych makroekonomicznych i oczekiwań wobec dalszych działań Fed.

Na szerokim rynku przeważają wzrosty, a wszystkie główne indeksy w USA otwierają się na nowym ATH. Rezerwa Federalna dolewa paliwa na już rozgrzany rynek. Dla inwestorów to sygnał, że bank centralny wspiera rynek, nawet jeśli realna gospodarka wciąż wysyła sygnały siły. To zwiększa apetyt na ryzyko i pcha indeksy w stronę nowych maksimów, jednak wywiera presję na dolara.



Dane makroekonomiczne:



FED podjął wczoraj decyzję o obniżeniu stopy procentowej o 25 punktów bazowych, co stanowi pierwszy taki ruch od grudnia. Fed sygnalizuje, że dalsze redukcje są możliwe w ciągu roku, jeśli ryzyka związane z rynkiem pracy się nasilą, jednak nie są przesądzone. Rynek odbiera zbalansowaną postawę Fedu pozytywnie.

Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła do 231000, zauważalnie poniżej rynkowych prognoz, co sygnalizuje lekkie ustabilizowanie sytuacji po wcześniejszym wzroście. Równocześnie Philadelphia Fed Manufacturing Index zaskoczył wyjątkowo pozytywnie, rosnąc do 23,2 wobec oczekiwań na poziomie jedynie 1,7. To najwyższy wynik od miesięcy, wskazujący na silne ożywienie w przemyśle regionu. W zestawieniu te dwa odczyty pokazują, że mimo narastających obaw o rynek pracy, amerykański sektor przemysłowy daje wyraźne oznaki odbicia.



US100 (D1)

Źródło: xStation

Indeks pozostaje w wyraźnym trendzie wzrostowym, poruszając się w górnym zakresie kanału i utrzymując dynamikę po wybiciu wcześniejszych oporów. Układ średnich kroczących wspiera stronę popytową, a rosnące świece z ostatnich sesji wskazują na silne zainteresowanie zakupami. Wskaźnik RSI sygnalizuje już strefę wykupienia, co sugeruje, że rynek jest rozgrzany i w krótkim terminie może pojawić się korekta techniczna.



Wiadomości ze spółek:



Intel (INTC.US), Nvidia (NVDA.US) - Nvidia ogłosiła inwestycję 5 miliardów dolarów w Intela oraz współpracę projektową nad nowymi chipami. Wycena Intela rośnie o ponad 30%, a Nvidii o 3%.

AMD (AMD.US) - Główny konkurent Intela traci 4% na otwarciu w reakcji na wiadomość o inwestycji w Intela.

89bio (ETNB.US) - Roche ogłosiło zakup spółki biotechnologicznej po 14,5$ za akcję, co obecnie stanowi premium ok. 80%. W rezultacie o tyle rośnie wycena spółki na otwarciu.

CrowdStrike (CRWD.US) - Spółka zajmująca się cyberbezpieczeństwem i chmurą rośnie o 6% na fali informacji po publikacji prognoz o przychodach z AI.

Cracker Barrel (CBRL.US) - Wycena akcji sieci restauracji spada o prawie 10% po publikacji słabych wyników.