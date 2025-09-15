PULS GPW: Umiarkowany optymizm na poczatku tygodnia

W20 otworzył się dzisiaj wzrostem i w porannych godzinach notuje zwyżkę rzędu około +1,0%, lecz w dalszym ciągu dnia wzrosty nieco wyhamowują. Nastroje wśród inwestorów na dzisiejszej sesji są umiarkowanie optymistyczne.



Sytuacja rynkowa pozostaje jednak złożona. W centrum uwagi inwestorów pozostaje nadchodzące posiedzenie Fed, które odbędzie się w tym tygodniu i może przynieść wskazówki co do dalszej ścieżki stóp procentowych w USA. Indeksy na GPW zauważalnie rosną mimo obecnych napięć geopolitycznych związanych m.in. z sytuacją przy wschodniej granicy. Inwestorzy zdają się te zagrożenia przesuwać na dalszy plan, przynajmniej chwilowo.

Wszystkie główne sektory na głównym indeksie są dziś na zielono. Głównymi kontrybutorami do wzrostów są dostawcy energii i usług telekomunikacyjnych.



Dane makroekonomiczne:



Ostateczne dane o inflacji w Polsce za sierpień okazały się nieco wyższe od danych wstępnych.

CPI za sierpień ostatecznie wzrósł o 2,9% r/r wobec poprzednich 2,8% r/r.

CPI za sierpień w ujęciu miesięcznym wzrósł o 0,0% m/m wobec poprzednich -0,1% m/m.

To sugeruje, że proces spadku inflacji nieco wyhamował, a presja cenowa pozostaje uporczywa w niektórych kategoriach. Choć wynik mieści się w przedziale celu inflacyjnego NBP, to jednocześnie oddala perspektywę szybkiego luzowania polityki pieniężnej. RPP będzie musiała zachować ostrożność, zwłaszcza w kontekście globalnej polityki monetarnej i rosnącej niepewności fiskalnej.



W20 (D1)

Źródło: Xstation

Na wykresie widoczna jest krótka konsolidacja po ostatnich spadkach. Kurs obronił wsparcie w okolicach 2800 punktów wspartych przez EMA100. Obecnie kurs zmierza w stronę dolnego ograniczenia poprzedniego kanału wzrostowego, który - razem z średnią EMA50 - będzie najbliższym oporem dla wzrostów. Jeśli kurs odbije się od tego oporu z wystarczającą siłą, może dojść do ponownego testu wsparcia i dalszego przetestowania EMA200 w przypadku jego przełamania.



Wiadomości ze spółek:



Inter Cars (CAR.PL) - Spółka ogłosiła skup akcji własnych po 575 zł (premium) ponad 5%. Akcje spółki tanieją na otwarciu.



CD Projekt (CDR.PL) - Spółka gamingowa przeprowadza skup akcji własnych. Cena rośnie o ok. 1%.



Medinice (ICE.PL) - Spółka otrzymała od ParmaNand Fundacja Rodzinna - największego akcjonariusza - deklarację wsparcia finansowego. Kurs akcji rośnie o 9%.



Makarony Polskie (MAK.PL) - Santander wystawił spółce pozytywną rekomendację z ceną docelową 40 zł za akcję. Wywołuje to euforię na akcjach spółki, rosną one o ponad 20% na otwarciu.