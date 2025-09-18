PILNE: Akcje Intela zyskują 20% po doniesieniu nabycia walorów przez Nvidię🚨

Nvidia (NVDA.US) ogłosiła inwestycję o wartości 5 mld USD w Intel (INTC.US), obejmując akcje po cenie 23,28 USD, czyli z dyskontem wobec środowego zamknięcia. Obie firmy poinformowały, że będą współpracować przy projektowaniu chipów dla PC i centrów danych, łącząc procesory Intela z technologią graficzną Nvidii. To bezprecedensowy sojusz dawnych rywali, który zapewnia Intelowi finansowe wsparcie i dostęp do kluczowych rozwiązań rynkowego lidera sztucznej inteligencji. Po wcześniejszych inwestycjach rządu USA i SoftBanku, ruch ten podkreśla konieczność pozyskiwania środków na rozwój w obliczu utraty udziałów rynkowych. CEO Jensen Huang podkreślił, że połączenie platform x86 i AI tworzy fundament „nowej ery obliczeń”. Dla Intela współpraca to szansa na skuteczniejszą rywalizację z AMD na rynku PC oraz lepsze pozycjonowanie w serwerach, gdzie dotąd dominacja Nvidii była niepodważalna. Rynek reaguje euforycznie – w handlu przedsesyjnym akcje Intela rosną o 20%. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Źródło: Yahoo Finance

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.