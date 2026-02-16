PULS GPW: Umiarkowany wzrost, obniżona zmienność

Pierwsza sesja tygodnia rozpoczyna się w umiarkowanie pozytywnych nastrojach, wzrosty dominują na niemal wszystkich parkietach Europy. Sentyment na GPW utrzymuje się w szerszym sentymencie a kontrakty na WIG20 rosną o ok. 0,3% w okolicach południa. Dane Makroekonomiczne: Brak istotnych odczytów makroekonomicznych pozwala lepiej skupić się inwestorom na wiadomościach ze spółek oraz komentarzom ze świata polityki. W20 (D1) Kurs na wykresie utrzymuje stabilny wzrost w nowym kanale trendu, wyznaczonym po pokonaniu ostatnich maksimów. Jeśli podaż chce odzyskać inicjatywę, pierwszym warunkiem jest wybicie dołem z kanału do poziomów minimum 3300 punktów.

Źródła: xStation5 Wiadomości ze spółek: JSW (JSW.PL): Doszło do porozumienia między zarządem spółki a organizacjami związkowymi. Spółka szacuje oszczędności na ok. 1,2 miliarda złotych. Akcje spółki rosną o niecałe 2%.

MedinIce (ICE.PL): Spółka opublikowała, że otrzymała ona zgodę amerykańskiego regulatora na dopuszczenie do obrotu urządzenia CoolCryo. Akcje spółki drożeją o 16%.

Allegro (ALE.PL): Firma inwestycyjna Marshall Wace zajęła krótką pozycje na akcjach spółki w wysokości 0,5% akcji spółki.

Niewiadów (PMG.PL): Akcje spółki rosną o 3% po zakupie przez Forum TFI.

KGHM (KGH.PL) Polski konglomerat górniczy otrzymał negatywną rekomendację banku. Akcje spadają o ponad 3%.



Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.