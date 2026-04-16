Puls GPW: Warszawski parkiet łapie zadyszke

Na dzisiejszej sesji na GPW widoczne jest wyraźne schłodzenie nastrojów po wcześniejszej fali wzrostowej, która w ostatnich dniach wyniosła główne indeksy na nowe lokalne poziomy. WIG20 oraz szeroki WIG oddają część wypracowanych zysków z tego tygodnia, co wpisuje się w naturalny etap rynku po dynamicznych wzrostach. Po okresie wyraźnej przewagi strony popytowej i systematycznego podbijania wycen, obecnie obserwujemy fazę krótkoterminowej konsolidacji oraz realizacji zysków, szczególnie w segmencie największych spółek, które wcześniej najmocniej wspierały indeksy.

Presja podażowa nie ma jednak charakteru panicznego, a ruch spadkowy jest selektywny i uporządkowany. Inwestorzy wykorzystują wyższe poziomy do częściowego zamykania pozycji po ostatnich wzrostach, co prowadzi do lekkiego cofnięcia indeksów.

Na tle rynku akcji istotne znaczenie mają również dane makroekonomiczne, które pomagają osadzić bieżące ruchy w szerszym kontekście gospodarczym. Główny Urząd Statystyczny zrewidował w górę szacunek wzrostu PKB w IV kwartale 2025 roku do 4,1% rok do roku z wcześniejszych 4,0%, co potwierdza relatywnie stabilne tempo wzrostu polskiej gospodarki. Taki odczyt wspiera narrację o odporności gospodarki i może stanowić pozytywny fundament dla średnioterminowych oczekiwań wobec wyników spółek notowanych na GPW.

Jednocześnie dane z rynku pracy wskazują na stopniowe wygaszanie presji płacowej. Deklaracje pracowników sugerują wyraźne spowolnienie dynamiki wynagrodzeń, a jedynie około 24% firm planuje podwyżki w 2026 roku, przy jednoczesnym deklarowanym utrzymaniu płac bez zmian przez 47% przedsiębiorstw. Taki obraz może być interpretowany jako sygnał stabilizacji kosztów pracy, co z jednej strony wspiera scenariusz stopniowego wygaszania presji inflacyjnej, a z drugiej pokazuje większą ostrożność firm w zakresie polityki kosztowej i inwestycyjnej.

Na rynkach globalnych cały czas pozostaje otwarty temat sytuacji w rejonie Zatoki Perskiej. Prowadzone są rozmowy pokojowe, jednak inwestorzy wciąż oceniają, że do realnego porozumienia jest daleko, co utrzymuje podwyższoną niepewność geopolityczną. W tym kontekście ceny ropy na poziomie około 95 USD za baryłkę stanowią chwilowe wsparcie dla sektora surowcowego i energetycznego, jednocześnie podtrzymując wrażliwość rynku na dalszy rozwój wydarzeń.

Całościowo rynek pozostaje w trendzie wzrostowym, a dzisiejsza sesja ma charakter technicznej korekty oraz naturalnego „oddechu” po wcześniejszym ruchu w górę. Nie widać oznak odwrócenia trendu, a raczej rotację kapitału i selektywną realizację zysków. W takich warunkach kluczowe dla dalszego kierunku rynku będą kolejne dane makro, sytuacja geopolityczna oraz utrzymanie stabilnego otoczenia globalnego, które może pozwolić na kontynuację dotychczasowego trendu wzrostowego na warszawskim parkiecie.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podczas dzisiejszej sesji kontrakty terminowe na WIG20(W20) notują lekkie spadki, a byki pozostają w defensywie przy wyraźnej przewadze podaży. Rynek oddaje część ostatnich wzrostów w ramach krótkoterminowej korekty, choć nadal porusza się w trendzie zapoczątkowanym w ubiegłym roku. Nie widać istotnego pogorszenia szerszego sentymentu, a ruch ma charakter techniczny i związany z realizacją zysków. Inwestorzy wciąż zakładają stopniową deeskalację ryzyk geopolitycznych, co ogranicza skalę spadków i utrzymuje względnie uporządkowany obraz handlu.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

PKO BP,(PKO.PL), Pekao(PEO.PL), mBank(MBK.PL), Santander Bank Polska(SPL.PL) oraz ING Bank Śląski(ING.PL) notują dziś spadki, pozostając pod lekką presją podaży w reakcji na ponowne podbicie ryzyka prawnego w obszarze kredytów frankowych. Sprawa dotycząca możliwości wyjątkowego uwzględniania przedawnionych roszczeń banków w sporach z kredytobiorcami zwiększa niepewność co do skali i finalnego kształtu rozliczeń w toczących się postępowaniach. Choć temat nie zmienia fundamentalnie bieżącej kondycji banków, to jednak utrzymuje podwyższoną wrażliwość rynku na kolejne rozstrzygnięcia TSUE i dalszy rozwój sytuacji w sprawach frankowych.

PGE(PGE.PL) zapowiada istotne zwiększenie nakładów inwestycyjnych w 2026 roku, które mają wzrosnąć o kilkadziesiąt procent, co podkreśla skalę trwającej transformacji i modernizacji grupy. Spółka planuje jednocześnie we wrześniu przedstawić aktualizację strategii, która może doprecyzować kierunki dalszego rozwoju i priorytety inwestycyjne. W obszarze operacyjnym PGE zakłada stabilną, powtarzalną EBITDA w segmencie dystrybucji w 2026 roku, co wskazuje na utrzymanie względnie przewidywalnych wyników mimo rosnących nakładów.

ORLEN(PKN.PL) zwiększa budżet projektu „Nowa Chemia” do 35,8 mld zł, zakładając produkcję etylenu na poziomie ok. 740 tys. ton rocznie i start instalacji w 2030 roku. Projekt ma uporządkować i zmodernizować segment petrochemiczny, częściowo zastępując obecne moce Olefin II. Inwestycja ma poprawić efektywność, skalę działalności oraz parametry środowiskowe zakładu w Płocku.



