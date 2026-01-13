PULS GPW: WIG opiera się spadkom, rynek czeka na inflacje z USA

Najważniejsze wnioski Europa już spada, Polska jeszcze nie

Rynek czeka na inflacje z USA

Żabka, rozczarowanie wynikami mimo dużych wzrostów

Scanway zwiększa produkcje

Warszawskie indeksy w okolicy południa wciąż opierają się spadkom na szerokim rynku Europejskim. Kontrakty na WIG20 rosną o ok. 0,2%. Sentyment inwestorów wskazuje na umiarkowany niepokój, jednak rynek ogranicza zmienność w oczekiwaniu na niezwykle istotne dane makroekonomiczne z USA, którą mogą nadać kierunek rynkowi na najbliższe tygodnie. Dane Makroekonomiczne: Instytut BIEC opublikował swój indeks oczekiwanej inflacji za styczeń. Wskaźnik wskazał na kolejny spadek oczekiwań wobec wzrostu inflacji i wyniósł 81 wobec poprzedniego wyniku 81.4. O godzinie 14:00, GUS opublikuje saldo rachunków bieżących oraz saldo towarów za Listopad.

O godzinie 14:30, w USA zostaną opublikowane dane o inflacji CPI, po których można oczekiwać większej zmienności. W20 (D1) Źródło: xStation5

Cena na wykresie utrzymuje się w strefie oporu, w okolicach lokalnych szczytów na poziomie ok 3300 punktów. Kupujący wciąż pozostają w dobrej sytuacji, i utrzymują inicjatywę. Pierwszym celem dla podaży jest sprowadzenie kursu do poprzedniego kanału wzrostowego, a następnie kierunek na poziom FIBO 23,6 ostatniej fali wzrostowej. Wsparciem dla sprzedających może być podwyższony wskaźnik RSI (14) oraz zmniejszająca dywergencja sygnałów z MACD. Wiadomości ze spółek: Coal Energy (CLE.PL) - Spółka kontynuuje pozyskiwanie koncesji na wydobycie złóż “Bobrek-Miechowice”. Wyceny rosną o ponad 6%.

- Spółka kontynuuje pozyskiwanie koncesji na wydobycie złóż “Bobrek-Miechowice”. Wyceny rosną o ponad 6%. JSW (JSW.PL) - Zarząd spółki zaprojektował projekt porozumienia z organizacjami związkowymi, obejmuje on propozycje czasowego zawieszenia niektórych świadczeń płacowych. Kurs spółki rośnie o ok. 4%.

- Zarząd spółki zaprojektował projekt porozumienia z organizacjami związkowymi, obejmuje on propozycje czasowego zawieszenia niektórych świadczeń płacowych. Kurs spółki rośnie o ok. 4%. Scanway (SCW.PL) - Spółka pochwaliła się że w 2026 roku skupi się na uruchomieniu dodatkowych przestrzeni produkcyjnych i integracyjnych do elementów teleskopów wysokorozdzielczych. Akcje spółki rosną o ponad 4%.

- Spółka pochwaliła się że w 2026 roku skupi się na uruchomieniu dodatkowych przestrzeni produkcyjnych i integracyjnych do elementów teleskopów wysokorozdzielczych. Akcje spółki rosną o ponad 4%. Cyfrowy Polsat (CSP.PL) - Operator sieci telewizyjnej i internetowej rośnie o ok. 3% po otrzymaniu pozytywnej rekomendacji domu maklerskiego.

- Operator sieci telewizyjnej i internetowej rośnie o ok. 3% po otrzymaniu pozytywnej rekomendacji domu maklerskiego. Żabka (ZAB.PL) - Spółka publikuje wstępne wyniki za 2025 rok. Sprzedaż wzrosła o 14% rok do roku, do 31,14 mld zł. Grupa uruchomiła 1 394 sklepy, w tym 118 w Rumunii. Sprzedaż porównywalna (LfL) w Polsce wzrosła o 5,3% co okazało się poniżej oczekiwań rynku. Spółka traci ponad 2%.

