PULS GPW: WIG20 i banki odrabiają straty 📈

Dzisiejsza sesja na GPW przebiega w pozytywnych nastrojach. Od początku notowań indeks WIG20 zyskuje blisko 1%, co pokazuje siłę popytu wobec największych spółek.
W gronie największych spółek wyróżniają się dziś banki, które korzystają z dobrego sentymentu i ciągną indeks w górę. Dobrze radzą sobie też spółki przemysłowe oraz energetyczne.
Źródło: Bloomberg Finance LP
Dane makroekonomiczne:
Na europejskich rynkach inwestorzy analizują dziś nowe odczyty PMI, które wypadły mieszanie. Dane z Niemiec okazały się umiarkowanie dobre i sugerują bardzo dobry nastrój w usługach, ale nieco gorszy w przemyśle.
W słabszym tonie zaprezentowały się natomiast wskaźniki z Francji oraz Wielkiej Brytanii, wskazując na utrzymujące się problemy w aktywności gospodarczej.
Na uwagę zasługują najnowsze dane z krajowego rynku pracy. Stopa bezrobocia odnotowała niewielki wzrost, zgodny z prognozami analityków, co nie wpłynęło istotnie na przebieg notowań. Oczekiwano 5,5% i taki był też odczyt bezrobocia z GUS; w zeszłym miesiącu wynosił on 5,4%.
W dalszej części dnia uwaga przeniesie się za ocean, gdzie opublikowane zostaną amerykańskie PMI. Inwestorzy będą również wsłuchiwać się w wystąpienia przedstawicieli Fedu, które mogą podpowiedzieć więcej w sprawie przyszłej ścieżki polityki monetarnej.
WIG20 (D1)
Źródło: xStation
Na wykresie możemy obserwować próbę załamania formacji głowy z ramionami, rysującej się od ostatnich 2 miesięcy. Na chwilę obecną rynek obronił strefę wsparcia w okolicach 2777 punktów i wybił się ponad średnią EMA50. Aby potwierdzić załamanie formacji RGR, kurs musi pokonać strefę oporu w okolicach 2870 oraz średnią EMA100.
Wiadomości ze spółek:
- Orlen (PKN.PL) - Rada nadzorcza ogłosiła nowe nominacje. Pan Sławomir Jędrzejczyk zostanie nowym wiceprezesem ds. finansowych, a Pan Sławomir Staszak członkiem zarządu ds. energetyki i transformacji energetycznej. Cena akcji rośnie o niecałe 1,5%.
- JSW (JSW.PL) — Spółka umorzyła ok. 100 milionów złotych certyfikatów inwestycyjnych, cena akcji spada o 1%.
- Pamapol (PMP.PL) — Ogłoszone zostało wezwanie na akcje z premią wobec obecnej ceny rynkowej. Akcje spółki rosną o ponad 1%.
