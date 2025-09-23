PULS GPW: WIG20 i banki odrabiają straty 📈

Dzisiejsza sesja na GPW przebiega w pozytywnych nastrojach. Od początku notowań indeks WIG20 zyskuje blisko 1%, co pokazuje siłę popytu wobec największych spółek.

W gronie największych spółek wyróżniają się dziś banki, które korzystają z dobrego sentymentu i ciągną indeks w górę. Dobrze radzą sobie też spółki przemysłowe oraz energetyczne.

Dane makroekonomiczne:

Na europejskich rynkach inwestorzy analizują dziś nowe odczyty PMI, które wypadły mieszanie. Dane z Niemiec okazały się umiarkowanie dobre i sugerują bardzo dobry nastrój w usługach, ale nieco gorszy w przemyśle.

W słabszym tonie zaprezentowały się natomiast wskaźniki z Francji oraz Wielkiej Brytanii, wskazując na utrzymujące się problemy w aktywności gospodarczej.

Na uwagę zasługują najnowsze dane z krajowego rynku pracy. Stopa bezrobocia odnotowała niewielki wzrost, zgodny z prognozami analityków, co nie wpłynęło istotnie na przebieg notowań. Oczekiwano 5,5% i taki był też odczyt bezrobocia z GUS; w zeszłym miesiącu wynosił on 5,4%.

W dalszej części dnia uwaga przeniesie się za ocean, gdzie opublikowane zostaną amerykańskie PMI. Inwestorzy będą również wsłuchiwać się w wystąpienia przedstawicieli Fedu, które mogą podpowiedzieć więcej w sprawie przyszłej ścieżki polityki monetarnej.

WIG20 (D1)

Na wykresie możemy obserwować próbę załamania formacji głowy z ramionami, rysującej się od ostatnich 2 miesięcy. Na chwilę obecną rynek obronił strefę wsparcia w okolicach 2777 punktów i wybił się ponad średnią EMA50. Aby potwierdzić załamanie formacji RGR, kurs musi pokonać strefę oporu w okolicach 2870 oraz średnią EMA100.

