D-Wave Quantum: realny wyniki dziś, marzenia jutro

D‑Wave Quantum w czwartym kwartale fiskalnym 2025 przedstawił wyniki, które pokazują zarówno dynamiczny rozwój biznesu, jak i pewne wyzwania operacyjne. W tym okresie spółka osiągnęła przychody na poziomie około 2,8 miliona dolarów, co oznacza wzrost o 19 procent w porównaniu z poprzednim rokiem, jednak pozostało poniżej oczekiwań analityków. Jednocześnie zysk na akcję był niższy od przewidywań, co było dodatkowym czynnikiem wpływającym na ocenę wyników przez inwestorów.

W skali całego roku 2025 D‑Wave odnotował znacznie bardziej imponujące wyniki. Przychody roczne wzrosły do około 24,6 miliona dolarów, co oznacza 179 procent wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, przy poprawie marży brutto do ponad 82 procent. Spółka zakończyła rok z rekordową pozycją gotówkową wynoszącą około 884 milionów dolarów, co daje jej znaczną swobodę finansową do dalszych inwestycji w rozwój technologii oraz budowanie relacji z klientami.

Najważniejsze wyniki finansowe:

Przychody kwartalne: około 2,8 miliona dolarów, wzrost 19 procent rok do roku, poniżej oczekiwań

Zysk na akcję (EPS): niższy od prognoz analityków

Przychody roczne: około 24,6 miliona dolarów, wzrost 179 procent rok do roku

Marża brutto: ponad 82 procent

Pozycja gotówkowa: około 884 miliony dolarów

Nowe zamówienia w czwartym kwartale: wzrost 471 procent w stosunku do poprzedniego kwartału

Wstępne zamówienia na 2026 rok: ponad 32 miliony dolarów

Mimo pozytywnych trendów w zakresie przychodów i nowych zamówień spółka nadal notuje znaczne straty operacyjne, wynikające z intensywnych inwestycji w badania, rozwój i marketing, które mają na celu przyspieszenie komercjalizacji technologii. Rynek technologii kwantowych pozostaje we wczesnej fazie rozwoju, a przewaga konkurencyjna nie jest jeszcze w pełni udokumentowana w realnych przychodach z działalności. Wycena akcji D‑Wave opiera się w dużej mierze na oczekiwaniach dotyczących przyszłego sukcesu technologicznego, co powoduje, że kurs jest podatny na dużą zmienność i wrażliwy na krótkoterminowe odczyty wyników.

Spółka realizuje również korzystne kontrakty, takie jak sprzedaż systemu kwantowego dla uniwersytetu za około 20 milionów dolarów, co pokazuje, że rynkowe zastosowania technologii kwantowej zaczynają się powoli materializować.

D‑Wave Quantum jest firmą o wyraźnym potencjale wzrostu, z dynamicznie rosnącymi przychodami rocznymi, rekordową pozycją gotówkową i rosnącym popytem na technologie kwantowe. Jednocześnie utrzymujące się straty operacyjne, niepewność co do tempa komercjalizacji oraz wysoka wycena rynkowa powodują, że inwestycje w akcje spółki są obarczone znacznym ryzykiem w krótkim terminie.

W szerszym kontekście całej branży należy pamiętać, że spółki kwantowe znajdują się dopiero na początku swojego cyklu rozwoju i można je porównać do rynku sztucznej inteligencji mniej więcej z roku 2017. Pełna komercjalizacja technologii kwantowych prawdopodobnie nastąpi dopiero w latach trzydziestych XXI wieku, a większość firm, które przetrwają do tego momentu, może dopiero wtedy osiągnąć rentowność. Oznacza to, że inwestycje w tego typu spółki są przede wszystkim długoterminowe, z potencjałem dużych zysków w przyszłości, ale również z wysokim poziomem ryzyka w obecnym cyklu rynkowym.

Źródło: xStation5