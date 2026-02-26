PZU z rekordowym rokiem 2025, ale IV kwartał rozczarowuje

PZU SA opublikowało wyniki za 2025 rok, które jednoznacznie pokazują, że spółka skutecznie łączy wzrost skali działalności z poprawą efektywności operacyjnej. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 6,7 mld zł, co oznacza wzrost o około 25% rok do roku. Przychody brutto z działalności ubezpieczeniowej osiągnęły rekordowe 30,9 mld zł, rosnąc o ok. 5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wynik na jedną akcję wzrósł do 7,76 zł, a rentowność kapitału własnego (aROE) utrzymała się na solidnym poziomie 20,7%, co potwierdza efektywność modelu biznesowego Grupy.

Mimo rekordowego roku, IV kwartał przyniósł pewne spowolnienie. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 1,47 mld zł, co stanowi spadek o 12% r/r i lekko poniżej oczekiwań analityków. To pokazuje, że choć cały 2025 rok był historyczny, końcówka roku była bardziej wymagająca, co może wynikać z presji kosztowej, sezonowości w ubezpieczeniach lub mniej sprzyjających warunków inwestycyjnych.

Najważniejsze wyniki finansowe 2025

Przychody brutto z ubezpieczeń: 30,9 mld zł (2024: 29,4 mld zł) wzrost o 5%

Zysk netto przypisany akcjonariuszom: 6,7 mld zł (2024: 5,34 mld zł) wzrost o 25%

Zysk netto ogółem: 13,99 mld zł (2024: 12,22 mld zł) wzrost o 14,5%

Zysk brutto: 17,84 mld zł (2024: 15,71 mld zł) wzrost o 13,5%

Wynik z usług ubezpieczeniowych: 4,80 mld zł (2024: 3,52 mld zł) wzrost o +36%

Wynik netto z działalności inwestycyjnej: 29,44 mld zł (2024: 28,21 mld zł) wzrost o +4,4%

EPS: 7,76 zł (2024: 6,19 zł) wzrost o 25%

Aktywa ogółem: 535,48 mld zł (2024: 503,26 mld zł) wzrost o 6,4%

Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej: 35,47 mld zł (2024: 32,11 mld zł) wzrost o 10,5%

Segmenty biznesowe

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

Podstawowy filar działalności PZU pozostaje głównym motorem zysku operacyjnego. Wynik z usług ubezpieczeniowych wzrósł do 4,8 mld zł, co pokazuje poprawę rentowności i skuteczne zarządzanie ryzykiem, mimo rosnącej presji kosztowej w szkodach komunikacyjnych i majątkowych. Dwucyfrowy wzrost sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych i pozakomunikacyjnych oraz stabilne przychody z polis grupowych napędzały całkowity wynik segmentu.

Poprawa wskaźnika COR w ubezpieczeniach majątkowych oraz wyższe przychody z polis zdrowotnych i na życie podkreślają skuteczność strategii dywersyfikacji działalności. Segment ten pozostaje źródłem stabilnego przepływu gotówki, co umożliwia spółce inwestowanie w rozwój innych obszarów.

Działalność inwestycyjna

Wynik netto z działalności inwestycyjnej wyniósł 29,44 mld zł, co stanowi ważny filar finansowy dla całej grupy. Wysoki wynik wynika z kombinacji wzrostu stóp procentowych, efektywnego zarządzania portfelem obligacji oraz aktywnej polityki inwestycyjnej w instrumentach rynku kapitałowego.

Portfel inwestycyjny PZU wykazuje dużą odporność na wahania rynkowe, co w połączeniu z efektywnym zarządzaniem ryzykiem pozwala spółce generować stabilne przychody, wspierając długoterminowy wzrost zysku netto.

Bankowość i inne usługi finansowe

Grupa PZU utrzymuje ekspozycję na działalność bankową oraz fundusze inwestycyjne, co zwiększa dywersyfikację przychodów i stabilność finansową. Aktywa zewnętrzne w funduszach TFI PZU rosną, a segment ten generuje pozytywne przepływy pieniężne, choć jego udział w wyniku netto całej grupy pozostaje mniejszy niż w ubezpieczeniach czy inwestycjach.

IV kwartał słabym finiszem roku

IV kwartał 2025 roku przyniósł zysk netto na poziomie około 1,47 mld zł, czyli niższy niż 1,68 mld zł w IV kw. 2024 r. i nieco poniżej oczekiwań analityków. To pokazuje, że sektor ubezpieczeniowy pozostaje wrażliwy na czynniki sezonowe i makroekonomiczne, w tym presję kosztową, zmienność na rynku kapitałowym oraz czynniki regulacyjne.

Choć wynik kwartalny był niższy, nie zaburza to ogólnego obrazu rekordowego roku 2025.

Bilans i stabilność kapitałowa

Na koniec 2025 roku aktywa ogółem Grupy PZU wyniosły około 535 mld zł, co oznacza wzrost o 6,4% rok do roku. Wzrost ten wynikał zarówno ze zwiększonej wartości portfela inwestycyjnego, jak i wyższych przychodów z ubezpieczeń majątkowych oraz życiowych. Zwiększona skala aktywów daje spółce większą elastyczność w zarządzaniu płynnością oraz możliwość finansowania nowych projektów inwestycyjnych bez konieczności zewnętrznego finansowania.

Kapitały własne przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej wzrosły do około 35,5 mld zł (+10,5% r/r). Wzrost wynikał z wypracowanego wyniku netto oraz retencji części zysku, co w połączeniu z utrzymaniem wysokiej rentowności operacyjnej podnosi bezpieczeństwo finansowe spółki. Silny kapitał własny pozwala PZU nie tylko utrzymać atrakcyjną politykę dywidendową, ale także finansować projekty rozwojowe w obszarze ubezpieczeń, bankowości i działalności inwestycyjnej.

Wskaźniki wypłacalności pozostają na bardzo wysokim poziomie: ok. 234% dla Grupy PZU oraz 245% dla samego PZU. Nadwyżka kapitałowa względem wymogów regulacyjnych świadczy o odporności spółki na wahania rynkowe, zmienność stóp procentowych czy niespodziewane odszkodowania. Dodatkowo, dodatni przepływ gotówki z działalności operacyjnej (ponad 10 mld zł w 2025 r.) podkreśla zdolność PZU do finansowania bieżącej działalności, wypłat dywidend i inwestycji w rozwój biznesu bez konieczności angażowania zewnętrznych źródeł finansowania.

Perspektywy i wnioski

Rok 2025 pokazuje, że PZU potrafi łączyć stabilny wzrost przychodów z efektywnym zarządzaniem ryzykiem. Rekordowy wynik netto, wysoka rentowność operacyjna i solidny wynik z działalności inwestycyjnej świadczą o skuteczności przyjętej strategii, obejmującej dywersyfikację działalności oraz inwestycje w segmenty przynoszące trwały wzrost.

IV kwartał 2025 roku pokazał jednak, że spółka wciąż jest wrażliwa na czynniki zewnętrzne – presję kosztową w ubezpieczeniach, wahania rynkowe i sezonowość. Wynik kwartalny na poziomie 1,47 mld zł podkreśla, że rok 2026 będzie testem zdolności PZU do utrzymania wysokiej rentowności w zmiennym otoczeniu makroekonomicznym i regulacyjnym.

Dla inwestorów i analityków szczególnie istotne pozostaną:

Utrzymanie stabilnego wzrostu przychodów z ubezpieczeń i działalności inwestycyjnej.

Dalsze poprawianie efektywności operacyjnej, w tym kontrola kosztów i optymalizacja rezerw technicznych.

Monitorowanie sezonowości i ryzyk w IV kwartale oraz wrażliwości na czynniki rynkowe.

Wykorzystanie potencjału dywidendowego oraz utrzymanie wysokiego wskaźnika wypłacalności.

PZU wchodzi w 2026 rok z mocną pozycją finansową, stabilnym bilansem i historycznym wynikiem netto, co plasuje spółkę w gronie najbardziej rentownych i stabilnych instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Stabilność kapitałowa, wysoki poziom wypłacalności i dodatni przepływ gotówki zapewniają spółce swobodę strategiczną do dalszego rozwoju, ekspansji produktowej oraz skutecznej realizacji polityki dywidendowej, jednocześnie utrzymując odporność na ryzyka rynkowe.