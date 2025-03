PULS GPW: WIG20 przebija 2700 pkt, banki wspierają wzrosty na warszawskim parkiecie

PKO (PKO.PL)

otrzymało potwierdzenie spełnienia wymogów do wypłaty dywidendy wynoszącej 75% zysku netto za 2024 r. Jednocześnie wysokość wypłaconej części zysku netto nie może być wyższa od wartości zysku netto pomniejszonego o już włączoną część do funduszy własnych. W przypadku PKO BP warunek ten również jest spełniony, stąd bank może zdecydować się na wypłatę 75% wypracowanego zysku netto (górne ograniczenie założone w strategii na lata 2025-27). Taka wartość oznaczałaby dywidendę na poziomie ok. 5,58 zł/akcję, co natomiast implikuje przy obecnej cenie ok. 7% stopę dywidendy.